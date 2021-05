Torna questa sera una nuova puntata dell’unico late show tutto al femminile della tv italiana: ospiti su Italia 1 altre due grandi artiste.

Una serata tutta al femminile con nuove rivelazioni shock dalle ospiti fisse e della puntata, in un programma dove vige la regola “zero tabù”.

Il late show condotto da Lorella Boccia con Mara Maionchi e Iva Zanicchi ha già conquistato tutti nonostante l’orario di messa in onda, ecco cosa accadrà nella prossima attesissima puntata!

Venus Club anticipazioni del 13 maggio: “Rivelazioni choc”

Il format innovativo di Venus Club ha già conquistato tutti. La seconda puntata del late show che ha debuttato solo settimana scorsa andrà in onda oggi giovedì 13 maggio.

Il programma è definito “late show” non a caso, poiché apre i battenti in un orario che va ben oltre la prima serata, ovvero alle 00.20. In questa puntata sono attese altre presenze femminili molto amate dello spettacolo, per la precisione la cantante Alessandra Amoroso e la comica e conduttrice Francesca Manzini.

L’account ufficiale del programma fa intendere che la puntata sarà imperdibile:

“Rivelazioni choc al Venus Club: siete pronti?”

Venus Club, gli ascolti premiano il late show al femminile

Il nuovissimo programma di Italia 1 rappresenta una novità nel palinsesto tv nostrano ed il pubblico ha premiato la scelta di un format tutto al femminile.

La prima puntata ha ottenuto il 5.8% di share per una terza serata di un programma imprevedibile e mai noioso dove regna la voglia di confrontarsi al femminile senza tabù ed inibizioni.

Un’ottimo periodo quello attuale per l’ex ballerina di Amici Lorella Boccia, ora in dolce attesa del suo primogenito.

Per non perdere quello che accadrà nel Venus Club non resta che sintonizzarsi su Italia 1 alle 00.20 o rivedere le puntate sulla piattaforma gratuita Mediaset Play.