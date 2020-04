Ventimiglia, migrante dorme in un cassonetto e finisce nel compattatore: gravemente ferito

Tragedia sfiorata a Ventimiglia, dove un migrante è finito in un compattatore per rifiuti, dopo essersi addormentato in un cassonetto.

Migrante gravemente ferito a Ventimiglia: l’uomo stava dormendo in un cassonetto, quando un camion dei rifiuti ne ha sversato il contenuto in un compattatore. Le urla dell’uomo hanno fermato appena in tempo le lame del mezzo.

Dramma a Ventimiglia

Tragedia scampata a Ventimiglia, dove un migrante è rimasto gravemente ferito, dopo essere finito in un compattatore.

Come evidenzia anche La Stampa, l’uomo si era addormentato in un cassonetto, quando un camion dei rifiuti ha svuotato l’intero contenuto del cassonetto nel compattatore.

Le urla del migrante avrebbero messo in allarme l’operatore ecologico che si stava occupando dello sversamento. L’addetto ha immediatamente fermato il meccanismo del compattatore, evitando che il migrante fosse completamente dilaniato dalle lame.

L’operatore ha quindi allertato i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a tirarlo fuori dal compattatore, scavando tra i rifiuti. I fatti sono accaduti questa mattina sul lungomare Varaldo, intorno alle 6.

Migrante gravemente ferito

L’uomo è stato trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso. È rimasto gravemente ferito ad una gamba.

Gli agenti di polizia stanno indagando per scoprire se il migrante, si fosse addormentato nel cassonetto o se qualcuno lo avesse invece gettato al suo interno.