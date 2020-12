Venezuela, voto per rinnovo Assemblea Nazionale: Maduro vince

Votazione per rinnovare l’Assemblea Nazionale vinta con il 67% dei voti da Nicolas Maduro: ‘Oggi è toccato vincere al popolo del Venezuela’.

In Venezuela si sono tenute le elezioni per l’Assemblea Nazionale. Nicolas Maduro registra una vittoria con il 67% dei voti conquistati.

Assemblea Nazionale venezuelana rinnovata

Nicolas Maduro, Simon Bolivar e il loro partito hanno vinto le elezioni venezuelane conquistando il 67% delle preferenze dei cittadini. Ad ora il sistema elettorale ha scrutinato più dell’80% delle schede. La conferma arriva dal Consiglio elettorale nazionale del Venezuela.

La coalizione che fa da opposizione al partito di Maduro ne è uscita sconfitta: meno del 20% dei voti per l’Alianza Democratica, il 4% per Venezuela Unida e poco più del 2% per il Partido Comunista de Venezuela.

Le aspettative parlavano chiaramente, si legge su AdnKronos.it che l’opposizione era troppo divisa e il regime di Maduro era altamente preparato per vincere.

Con questa vittoria dei primi risultati, il presidente Nicolas Maduro ha affermato che questa si rivelerà una gigantesca vittoria elettorale:

Noi sappiamo vincere e perdere, oggi è toccato vincere al popolo del Venezuela.

Ha continuato ricordando quanto in questi ultimi 5 anni l’Assemblea Nazionale abbia interferito negativamente contro il popolo con sanzioni, colpi di stato e non solo.

Un cambiamento positivo in arrivo

Per Maduro questa vittoria è un segno positivo. Lui stesso ha affermato che è in arrivo un nuovo ciclo di vita per il paese e sarà molto sereno e positivo:

Arriva un cambio di ciclo, di lavoro e di recupero, di sovranità e pace.

Ha concluso dichiarando che nessuno deve interferire negli affari del paese perché le problematiche interne possono essere sanate solo ed esclusivamente con il voto popolare.

Le elezioni hanno raccolto le votazioni del 31% dei cittadini che ne avevano diritto: più di 5 milioni di elettori hanno espresso la loro preferenza alle urne e circa di 20 milioni ne avevano il diritto. Tra i cittadini che hanno espresso la propria votazione ben 3 milioni e mezzo hanno scelto di affidare la preferenza a Maduro.