Venezia, Conte: “Inevitabile terminare il Mose”, sindaco commissariato

Il premier Giuseppe Conte promette la conclusione dei lavori per il Mose di Venezia. Il sindaco Brugnaro commissariato

Ultimare il Mose è una priorità: è quanto ha assicurato il presedente del Consiglio, Giuseppe Conte, in visita a Venezia.

Ancora maltempo a Venezia

È ancora maltempo nella città veneta, che lo scorso martedì è stata colpita da una violenta inondazione che ha portato il livello dell’acqua fino a 187 centimetri, poco meno di quanto si raggiunse durante l’alluvione del ’66. Chiusa Piazza San Marco per sicurezza.

Il centro maree del Comune prevede anche per oggi alta marea. Il livello dell’acqua dovrebbe raggiungere i 145/150 centimetri e nella laguna è stata diramata l’allerta rossa.

Sindaco Commissario

Per il prossimo 26 novembre è prevista la convocazione del Comitatone interministeriale per discutere dei problemi strutturali della città di Venezia.

“Il sindaco sarà nominato commissario, in relazione allo stato emergenziale deliberato in Cdm”

ad annunciarlo è il premiere Giuseppe Conte, che ha assicurato la presenza e la vicinanza del Governo alla città veneta. L’impegno dell’esecutivo è quello di stanziare quanto si renderà necessario per aiutare una città ferita.

Il Presidente del Consiglio ha ribadito fortemente la necessità di ultimare il Mose, che lui stesso ha definito completo per il 90%. Intanto, la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha nominato Elisabetta Spitz commissario per il Mose.

Già a capo dell’agenzia del Demanio, la Spitz, urbanista e architetto, porterà avanti i lavori del progetto ormai partito 15 anni fa e mai concluso.

Il Mose dovrebbe terminare entro la fine del 2021, necessità ribadita dallo stesso premier Conte. Intanto sono stati stanziati i primi 20 milioni di Euro per gli interventi che il primo cittadino reputerà più urgenti. Dopodiché, ha assicurato il presidente del Consiglio, sarà il turno di privati e commercianti, che potranno ricevere gli indennizzi. Infine toccherà ai fondi per sovvenzionare la legge speciale per Venezia.