Venezia, scuole chiuse e allerta rossa per oggi: nominato il nuovo commissario...

Non si ferma la paura di allagamenti a Venezia. Per la giornata di oggi il centro maree del Comune di Venezia prevede di nuovo alta marea. Il livello dell’acqua dovrebbe raggiungere i 145/150 centimetri di altezza sopra il livello del mare ed in tutta la laguna è stata diramata l’allerta rossa.

Ieri Venezia si è svegliata col sole, ma non si ferma la conta dei danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi. Il livello dell’acqua ha raggiunto picchi di 187 centimetri, superati solo dall’alluvione del ’66.

L’acqua alta ha provocato numerosi danni agli edifici storici della laguna, soprattutto la Basilica di San Marco.

Nominato il Commissario per il Mose

Intanto Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha nominato Elisabetta Spitz, già a capo dell’agenzia del Demanio, commissario per il Mose.

Il progetto che dovrebbe salvaguardare Venezia dall’alta marea non è ancora stato terminato. Il Mose è costituito da dighe mobili e la sua funzione è quella di prevenire gli allagamenti nella laguna durante i picchi di alta marea.

Si era anche ipotizzato che la struttura, seppur ancora in fase di costruzione, potesse essere utilizzata per eventi come quelli verificatisi lo scorso martedì, ma il Consorzio Venezia Nuova, a cui il progetto è affidato, ha fatto sapere che l’utilizzo parziale del Mose è impossibile e controproducente.

Tra ritardi, inchieste e rimpalli di responsabilità, si è appreso che l’opera dovrebbe essere conclusa entro la fine del 2021. Per cercare di velocizzare il processo di costruzione e rispettare i tempi di consegna previsti, è approdata al Mose Elisabetta Spitz, architetto e urbanista.

Intanto in molte zone del nord ovest permane l’allerta arancione: a Grosseto, Gorizia e nel Bellunese le scuole sono rimaste chiuse.