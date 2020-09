Venezia incidente, Sara muore a 17 anni nell’auto del suo amico

Ha perso la vita in un drammatico incidente in provincia di Venezia la 17enne Sara Ruffato. Alla guida dell’auto un amico maggiorenne.

Sarebbero ancora da chiarire le cause dello schianto in cui ha perso la vita la 17enne Sara, in auto nella provincia di Venezia con un suo amico ora ricoverato in gravi condizioni.

Il tremendo schianto in provincia di Venezia

L’incidente è avvenuto domenica mattina intorno alle 8.30 in Veneto per la precisione a San Donà di Piave.

Lo schianto ha interessato un auto con a bordo due giovani ed un camioncino con un carrello traina-veicoli.

Secondo le prime ricostruzioni l’impatto è avvenuto in via San Mario del Monaco nel tratto che da San Donà porta alla città balneare di Jesolo.

Sarebbe stata proprio la fiat punto guidata dal ragazzo maggiorenne a impattare frontalmente il camioncino per cause ancora da chiarire.

Morta una 17enne e ferite diverse persone

L’impatto tra le due vetture a San Donà sarebbe stato terribile da quanto riporta anche Fanpage e ad avere la meglio è stata la giovanissima passeggera dell’auto.

Sara Ruffato 17 anni, residente a Camposampiero in provincia di Padova è infatti deceduta senza che i soccorsi potessero intervenire.

L’impatto con il camioncino infatti, a quanto emerge, sarebbe avvenuto proprio dal lato passeggero dove si trovava la ragazza.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del Suem 118 ed i Vigili del Fuoco che hanno dovuto estrarre la ragazza dalle lamiere dell’auto dal momento che il lato destro della vettura era totalmente distrutto.

A quel punto non si è potuto far altro che constatare il decesso della 17enne mentre per gli altri coinvolti si è proceduto al trasporto in ospedale.

L’amico di Sara, che era alla guida dell’auto, è rimasto a sua volta incastrato nell’abitacolo ma è sopravvissuto. Trasportato d’urgenza in ospedale si troverebbe in gravi condizioni ma non rischierebbe la vita.

Anche gli occupanti del camioncino sono rimasti feriti ma in modo lieve. Attualmente sono in corso i rilevamenti da parte dei carabinieri per capire la dinamica dell’incidente.