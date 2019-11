Disastro a Venezia, tutte le conseguenze ambientali dopo le mareggiate

Le fortissime mareggiate a Venezia, non hanno creato solo danni materiali, ma anche conseguenze ambientali pesanti

In questi giorni abbiamo parlato spesso delle conseguenze economiche e purtroppo delle vinte spente dalla fortissima mareggiata che ha colpito Venezia e tutta la sua Laguna. Un livello così alto in laguna non si vedeva dal 1966 e ora come allora, i danni ambientali sono ingenti.

Il sindaco della città ha gridato subito al problema del cambiamento climatico, ma bisogna attendere il verdetto degli esperti in materia, dato che abbiamo dei precedenti di avvenimenti simili che sono per fortuna abbastanza rari. Come in ogni tragedia di questo genere, le polemiche politiche si perdono, ma intendo rimanerne fuori.

La laguna di Venezia è stata colpita

Non solo Venezia ma anche le Isole e tutto il litorale veneziano sono state sommerse da almeno un metro di acqua salmastra. Le alluvioni sono nate dal brutto tempo che hanno spinto l’alta marea gonfiata dalle piogge, dalle piene dei fiori che sfociano nel mar Adriatico e dal forte vento di scirocco.

on appena è calato il vento, la marea si è abbassata ovunque. Finchè non calerà completamente l’acqua, non potremo calcolare in modo esatto i danni.

L’inquinamento nasce dal carburante perso dalle imbarcazioni sommerse, oltre che dalle acque reflue che si sono sversate nella laguna. In laguna invece tra le più colpite abbiamo l’isola di Pellestrina, ma anche la zona a nord-est di Venezia ha perso le proprie spiagge, completamente distrutte dalla violenza delle acque. Sono stati distrutti anche molti allevamenti ittici e di cozze, cosa che potrebeb portare un inquinamento batterico a causa della decomposizione.

Ovviamente il cambiamento climatico è stato messo sul banco degli imputati, cosa di cui al momento non possiamo negare il forte impatto. Per questo il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha detto che bisogna agire contro di essi, facendo

“scelte di politica economica coraggiosa che questo governo sta già mettendo in campo con il decreto clima”

Il MOSE, avrebbe potuto impedire tutto questo?

Questa grande opera è tema di discussione dagli anni ‘80. Siamo prossimi alla consegna, ma non abbiamo evidenze che questo sistema, avrebbe potuto impedire questa tragedia.

Purtroppo dato lo stato dei lavori, possiamo solo dire che non siamo certi che questo sistema avrebbe impedito quanto accaduto, siamo nell’ambito delle supposizioni pure.