Venezia blindata e isolata il 2 febbraio per disinnesco bomba: ecco tutti i dettagli per la rimozione dell’ordigno

È prevista per domenica 2 febbraio 2020 l’isolamento completo della città al fine di rimuovere l’ordigno trovato in data 14 gennaio. Lo stesso verrà disinnescato e successivamente fatto brillare: la bomba in oggetto è un ordigno lanciato da un aereo e rinvenuto in un cantiere di Via Ferraris di Marghera.

L’evacuazione è prevista per 30mila persone che dovranno lasciare le loro case per tutta la giornata: fermi i voli aerei, treni, auto e taxi.

Nel pomeriggio di ieri è stata fatta una riunione tecnica al fine di organizzare tutte le misure di sicurezza per affrontare la meglio il bomba day.

Tutti i dettagli sulle operazioni del 2 febbraio 2020

Secondo il piano organizzato per il 2 febbraio 2020 le operazioni avranno luogo dalle ore 6 del mattino, con l’evacuazione totale di Viale San Marco, Viale Vespucci e via Forte Marghera.

Un’area con una estensione pari a 1813 metri calcolati dal punto in cui si trova l’ordigno – come si evince anche da FanPage. Questa operazione dovrebbe terminare alle ore 7.30 e successivamente gli artificieri dell’esercito daranno inizio a tutti gli interventi per il disinnesco dell’ordigno.

La bomba ha un peso di 226 chilogrammmi e risale alla Seconda Guerra Mondiale. Una operazione che potrebbe avere una durata di circa quattro ore.

La bomba brillerà in mare aperto: infatti dopo essere stato disinnescato verrà affidato ai militari della Marina che lo trasporteranno direttamente per procedere.

Nei prossimi giorni verrà emessa e divulgata una ordinanza con tutte le disposizioni per i residenti.