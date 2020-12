Bambina morta accoltellata a 7 anni: il fratello diventa un furioso omicida

Un bambino vede la sorella morta accoltellata all’età di 7 anni e rimane scioccato: da adulto è diventato un omicida che uccide le donne accoltellandole.

Il caso Ranucci nel 1974 scosse la Francia e ora uno dei protagonisti torna a far parlare di sè: il piccolo Jean Baptiste è cresciuto da quando la sorella fu uccisa e negli anni è diventato anche lui un carnefice.

Lo shock: la sorella uccisa da bambina

In Francia nel 1974 un bambino fu scioccato per il resto della vita: vide sua sorella uccisa all’età di 7 anni e ne rimase negativamente colpito, tanto da diventare un assassino anni dopo.

Quel giorno, 3/06/1874, la piccola Marie Dolores Rambla stava giocando tranquillamente con il suo fratellino, Jean-Baptiste. Erano entrambi in strada a passare il tempo aspettando che il loro premuroso padre tornasse dalla panetteria.

Mentre raccoglievano delle margherite sul prato da portare alla mamma un auto scura si accostò a loro. L’uomo alla guida scese dalla macchina disperato dicendo loro di aver accidentalmente il suo cane. Lo sconosciuto ha chiesto a Dolores di rimanere lì mentre Jean-Baptiste cercava sul retro della casa: il bambino non poteva immaginare che era tutta una farsa e quindi si precipitò sul retro per cercare il cane.

Quando fece ritorno al punto in cui aveva lasciato la sorella e l’uomo sconosciuto non trovò nessuno ad aspettarlo: Dolores e quell’uomo erano scomparsi.

Pochi giorni dopo le autorità trovarono il corpo senza vita di Dolores nel bosco: era pieno di livide e ferite, l’uomo aveva con violenza abusato di lei e l’aveva ripetutamente accoltellata.

Un uomo ha assassinato la sorella e il fratello, da grande, diventerà un violento assassino. L’uomo che uccise Dolores si chiamava Christian Ranucci.

Processo per omicidio

Tra 4 giorni si aprirà il processo per omicidio a Jean Bptiste Rambla, oggi ha 50 anni ed è colpevole di aver accoltellato a morte due donne: Corine Beidl nel 2004 e Cintia Lunimbu nel 2017.

Etichettato come recidivo per queste due uccisioni Jean Baptiste era conosciuto però dalla polizia già da molti anni a causa del Caso Ranucci. L’assassino di Dolores è stato uno degli ultimi a subire la morte per ghigliottina in Francia. Si legge su IlCorrieredellasera.it che il caso Ranucci appassionò e divise il paese all’epoca.

In una vicenda così triste il piccolo Jean Baptiste aveva solo 6 anni quando la sorella fu assassinata e non si perdonò mai di averla lasciata sola con quell’uomo: pochi minuti letali. Quell’evento ha senza dubbio cambiato qualcosa nell’animo di Jean Baptiste che crescendo è diventato a sua volta un carnefice come l’assassino di Dolores.