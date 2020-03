Vaticano, prelato colpito dal coronavirus: è residente a Santa Maria

Grande paura nel mondo per i nuovi contagi da coronavirus, come quello di un prelato al Vaticano residente dove abita il Papa.

Tensione in tutto in mondo per la pandemia da Covid 19 e dal Vaticano arriva la notizia di un altro prelato positivo.

La situazione in Vaticano e i positivi al test

Tensione per la notizia di un monsignore italiano che è risultato essere positivo al test sul coronavirus. La vicenda è stata riportata da Ansa e si evidenzia che lo stesso sia residente a Santa Maria, dove abita Papa Francesco.

Come da prassi tutto l’edificio e i residenti sono stati sottoposti a controlli e sono state adottate tutte le misure, che sono previste dai decreti.

I contagiati salgono quindi a cinque e proprio martedì era stato fatto un aggiornamento della situazione attuale:

“ci sono quattro casi di positività al coronavirus riscontrati. oltre al primo caso di cui si è data precedentemente notizia, si aggiunge un dipendente dell’ufficio merci e due dei musei vaticani”

Un aggiornamento fatto dal Direttore della Sala Stampa – Bruni. Oggi viene aggiunta un’altra persone, ovvero il monsignore italiano.

Per le quattro persone positive Bruni ha confermato:

“che sono state poste in isolamento per via cautelativa prima che risultassero postive. sono in cura presso strutture ospedaliere o propria abitazione”

Papa Francesco mercoledì ha dedicato alcune parole a questa pandemia che sta mettendo tutto il mondo in ginocchio, evidenziando che andrebbe rilanciato il Vangelo della Vita mettendo in luce la difesa della Chiesa: