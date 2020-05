Vaticano, il Papa riparte con la prima messa dopo il lockdown con i fedeli

I fedeli potranno nuovamente accorrere al Vaticano per assistere alla messa celebrata dal Papa, dopo un lungo lockdown.

Il Vaticano è pronto per la fase due con il Papa e la celebrazione della sua messa per i fedeli, che non dovranno più vederlo solo in streaming.

La Messa di Papa Francesco

Questa mattina Papa Francesco ha celebrato la messa sulla tomba di Giovanni Paolo II in occasione della nascita del pontefice polacco. Questa da il via alle messe con i fedeli che non dovranno più seguire il Papa via streaming.

Come riferisce anche la Repubblica, all’interno della cappella del pontefice polacco sono entrate circa 30 persone con distanziamento l’una dall’altra come da indicazioni (seppur non tutti dotati di mascherina).

Un ritorno a quelle che sono le messe per il pubblico di fedeli. Il Papa ha ricordato Giovanni Paolo II:

“oggi noi possiamo dire che 100 anni fail Signore ha visitato il suo popolo. ha inviato un uomo, lo ha preparato per fare un vescovo e guidare la chiesa”

Sempre secondo il suo pensiero, Giovanni Paolo II:

“non era un uomo distaccato dal popolo anzi andava a trovare il popolo in giro per il mondo”

Le regole per entrare in Basilica

Per entrare all’interno della Basilica, tutti i fedeli saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea che dovrà essere minore di 37.5. Al suo interno i fedeli si muoveranno entro tutti i percorsi che sono già stati tracciati.

La Basilica è rimasta chiusa dal 10 marzo e al suo interno era stata celebrata la Pasqua, con interdizione al pubblico da 69 giorni.