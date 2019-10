Una situazione particolare a Vasto, dove un migrante ha fatto di tutto per farsi investire dalle auto. Ma i residenti dicono che non sia il primo episodio

Un migrante africano a Vasto ha deciso di farsi investire dalle auto in corsa, come hanno filmato i residenti svelando che non è la prima volta.

Migrante cerca di farsi investire

Un episodio raccontato da Fanpage, dove si evince che un ragazzo africano nel pomeriggio di ieri ha cercato di farsi investire – creando non poco panico e disagio tra i residenti.

Le forze dell’ordine, una volta sollecitate hanno riportato la situazione alla normalità con l’aiuto di una ambulanza per il soccorso medico.

Come si evince, il migrante non era lucido e dalle scene che sono state riprese dai residenti si nota un uomo che barcollando tra le auto cerca di farsi investire volontariamente.

Prima di tutto si è spogliato, poi si è posto al centro della careggiata dove passavano le auto a grande velocità. Il suo intento era quello di bloccare le auto in arrivo – salire sul cofano e rimanere aggrappato al parabrezza sino a quando non scivola a seguito frenata brusca del conducente.

In altri video, si nota sempre l’uomo lanciare un lenzuolo tra gli automobilisti per farli sbandare. Ma non è tutto, si è steso anche sotto un auto parcheggiata così da attendere il proprietario e farsi investire a sua insaputa.

La rabbia dei residenti

I residenti esprimono la loro rabbia agli agenti indicando che questa non è che uno dei tanti episodi già accaduti.

Sembra quindi una prassi provare a farsi investire dalle auto in corsa, anche se il motivo non sia ancora del tutto chiaro. Ora l’uomo è stato portato in Ospedale per accertamenti sul suo stato psichico.