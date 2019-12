Vaso da balcone contro l’inquinamento: il progetto Arianna di Milano

Una campagna di crowdfunding del vaso da balcone per poter produrre il progetto green del Politecnico di Milano

Un nuovo progetto creato per poter monitorare la qualità dell’aria delle città con un vaso da balcone. Grazie alla campagna “Produzioni dal Basso” potranno raccogliere i fondi attraverso il crowdfunding ed è supportata da BCC Milano, raddoppiando i vasi distribuiti tramite questo canale donandoli successivamente a scuole e associazioni della Città Metropolitana di Milano.

Che cosa è Arianna?

Arianna è quindi un semplice vaso che si può mettere sul balcone , ma è anche in grado di misurare i livelli d’inquinamento in città.

Arianna nasce dall’idea di un gruppo di giovani ingegneri e designer del Politecnico di Milano: hanno creato un vaso da balcone hi-tech, che misura la qualità dell’aria, mandando poi i dati raccolti tramite il wifi.

Si desidera unire i cittadini di Milano contro l’inquinamento, servendosi della tecnologia. Ogni cittadino che deciderà di acquistare un vaso tramite il crowdfunding, diventerà parte di una rete. Il vaso Arianna è dotato di alcuni fori, che aspirano l’aria, oltre che di un pannello solare che lo mantiene carico senza doverlo attaccare alla rete elettrica. Avremo a disposizione dati sempre più precisi sulla qualità dell’aria, consultabili istantaneamente grazie all’applicazione per dispositivi mobili dedicata.

Si punta a distribuire 100 vasi per poter monitorare la qualità dell’aria a Milano che è un fenomeno iperfocale: significa che può cambiare repentinamente anche di strada in strada. In una città grande come Milano, si hanno solo due centraline che misurano il particolato PM2.5, che potrebbero essere facilmente incrementate con la distribuzione dei vasi Arianna. Avendo maggiori dati, si potranno attuare delle azioni per ridurre l’inquinamento urbano. Milano Aria Pulita è una community ricca di cittadini che segue i 5 inventori.