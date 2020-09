Vasco Rossi accecato dalla rabbia: l’ultimo messaggio social che gela tutti

Vasco Rossi ha deciso di usare una linea rigida e inclemente contro i leoni da tastiera che negano il Covid-19. La tregua è davvero finita: sarà battaglia legale.

Vasco Rossi come non si era mai sentito. Un nuovo efferato attacco sui social gli ha dato l’occasione per fare un’impetuosa dichiarazione. Il cantante che un tempo inneggiava alla vita spericolata, oggi è mutato in uno degli artisti più responsabili e sensibili in merito all’emergenza Covid-19.

Dopo una serie di accuse ricevute da parte dei suoi agguerriti haters, Vasco Rossi continua ad aggiornare i suoi 1,5 milioni di followers attraverso i suoi profili social. Ma di pari passi i leoni da tastiera proseguono a spargere veleno contro il cantante.

Il sessantottenne emiliano si è attirato tantissime critiche nel corso degli ultimi mesi, arrivando anche a dei botta e risposta efferati con coloro che lo deridono per i suoi messaggi pregni di saggezza e coscienziosità.

Attraverso il suo ultimo post, il rocker si è mostrato ancora una volta irremovibile:

“Io indosso la mascherina anche sulle mani e pretendo che la indossino tutti quelli che per qualsiasi motivo mi avvicinano!”

Applausi. Vasco Rossi, galvanizzato, ha aggiunto:

“Gli altri facciano come credono. A tutti gli squilibrati, negazionisti, terrapiattisti, complottisti e socialmentecatti vari impegnati a insultarmi quotidianamente sul web dico di nuovo di andare allegramente a farsi fo**ere!!”

Sebbene non abbia mai preso in considerazione l’eventualità di chiamare in causa i legali, sembra che Vasco Rossi si sia ricreduto e sia pronto a mettere in mezzo gli avvocati. Dopo il botta e risposta social con alcuni haters, il cantante ha deciso di prendere dei provvedimenti.

Ha dimostrato di avere le idee molto chiare, Vasco Rossi. Qualora le querele andassero a buon fine, il rocker ha deciso di destinare gli importi a coloro che lottano quotidianamente per arginare la pandemia.

Tra l’altro, per sincerarsi che il suo messaggio arrivasse dritto a destinazione, dopo alcune ore l’artista ha postato il seguente scatto fotografico, tanto esplicito quanto esilarante: