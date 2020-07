Varese, ricovero per Umberto Bossi: trasportato in ambulanza all’ospedale

L’ex leader del Carroccio ricoverato a Varese nel reparto d Gastroenterologia, il trasporto in ambulanza e gli aggiornamenti sulle sue condizioni.

Umberto Bossi sarebbe stato ricoverato per accertamenti nella serata di ieri all’ospedale di Varese, come sta il Senatur.

Il ricovero di Umberto Bossi a Varese

La notizia arriva dalla cittadina Lombarda e riguarda il fondatore della Lega: Umberto Bossi è stato ricoverato in ospedale a Varese ieri sera.

Venerdì luglio in serata infatti, l’ex leader del Carroccio sarebbe stato trasferito in ospedale in ambulanza come anticipato dal Gazzettino Padano e riportato da Fanpage.

Per lui sarebbero stati disposti degli accertamenti nel reparto di Gastroenterologia e secondo i primi aggiornamenti la situazione non desterebbe preoccupazioni.

Non ci sarebbero stati motivi d’urgenza alla base del suo ricovero, a dichiararlo i vertici dell’ospedale di Circolo di Varese in una nota diramata nelle scorse ore.

La famiglia del Senatur avrebbe preferito che a gestire il suo trasporto in ospedale fosse un’ambulanza per scongiurare complicanze dovute al coronavirus.

Le ultime notizie sulla salute del Senatur

Il 78enne fondatore ed ex Segretario della Lega, ora capeggiata da Matteo Salvini, non è nuovo ai ricoveri.

Proprio l’ospedale Circolo di Varese infatti aveva accolto il Senatur prima nel 2004 e poi nel 2019.

In occasione del primo ricovero, dovuto ad un ictus, Bossi rimase in ospedale molti mesi e la gravità dell’insulto cerebrovascolare gli lasciò come segno una paralisi.

Il secondo episodio risale a febbraio dello scorso anno quando Bossi ebbe un malore per il quale cadde battendo la testa.

Fu trasportato in ospedale in elicottero ma la degenza fu più breve e fu dimesso il 5 marzo.

A seguito di tale episodio l’ex leader leghista dovette affrontare un periodo di riabilitazione in Svizzera.

A riportare le ultime notizie sulla salute di Umberto Bossi è suo figlio Renzo sui social:

“Sta bene e sta solo facendo alcuni esami”

Il figlio ha spiegato anche di non poter essere accanto al padre a causa del protocollo anti-Covid ma conclude il messaggio con l’augurio a suo padre di restare sempre:

“Always Strong”

Notizia in aggiornamento