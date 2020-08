Choc a Varese, professoressa morta per overdose: il corpo ritrovato dalle figlie...

In gravi condizioni il compagno della donna. A rinvenire il corpo senza vita della docente d’inglese, le figlie della donna.

Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per la vittima non c’è stato nulla da fare. La donna sarebbe morta per overdose. Sotto choc le due bambine, che hanno trovato il corpo della mamma riverso sul divano.

Choc a Varese: professoressa d’inglese morta per overdose

Tragedia in provincia di Varese. Una professoressa d’inglese di 48 anni è morta, presumibilmente per overdose, dopo aver assunto un mix di alcol e droghe.

Come riferisce anche Il Corriere, a rinvenire il corpo senza vita della donna sono state le due figlie, di 8 e 12 anni. Al risveglio, questa mattina, hanno trovato la mamma riversa sul divano, senza vita.

Le due bambine hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari del 118 giunti immediatamente nell’abitazione della vittima.

In gravi condizioni il compagno della donna

Insieme alla donna, c’era anche il compagno, rinvenuto in gravi condizioni. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese.

Ricoverato e intubato, si trova ora nel reparto di terapia intensiva. Sulla donna sarà effettuata nei prossimi giorni l’esame autoptico, per accertare le cause del decesso.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la vittima potrebbe essere morta anche diverse ore prima del ritrovamento. È plausibile che la professoressa ed il compagno abbiano abusato di sostanze, con una sorta di cocktail composto di stupefacenti e alcool.

Al momento le forze dell’ordine escludono responsabilità di terze persone. Si attendono però i risultati dell’autopsia per accertare ora e cause della morte.

Sotto choc le due bambine, che hanno scoperto il corpo senza vita della madre.