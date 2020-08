Varese, disperso un uomo dopo essere stato travolto da un torrente in piena

L’uomo si trovava insieme ad un amico quando nei pressi del lago Delio, in provincia di Varese, è stato travolto dal torrente Molinera.

Risulta scomparso da ieri, sabato 29 agosto, un uomo di 38 anni nella provincia di Varese. L’uomo, originario di Como, prima di essere travolto dal torrente si sarebbe trovato in compagnia di un amico vicino al lago Delio, nel territorio comunale di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese.

Le forti piogge degli ultimi giorni nella Val Veddasco hanno favorito l’ingrossarsi del torrente

I due successivamente si sarebbero trovati di fronte al torrente Molinera, il quale si era ingrossato a seguito delle forti piogge che hanno colpito la Val Veddasca.

Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da Fanpage, nel tentativo di trovare un passaggio nel corso d’acqua l’uomo sarebbe stato travolto dalla forza del torrente.

Nonostante le ricerche siano proseguite per tutta la giornata di ieri dell’uomo non vi è traccia

Immediata la reazione dell’amico, il quale ha avvertito subito i soccorsi. Purtroppo però, nonostante le dure ricerche effettuate durante tutta la giornata di ieri, dell’uomo non vi è traccia.

Le ricerche di Andrea Galimberti, nome dell’uomo scomparso, inoltre, sono riprese questa mattina all’alba.

La speranza a cui bisogna aggrapparsi è che Galimberti sia riuscito a restare a galla sfruttando qualche detrito o pezzo di legname attirato dal torrente, prima che quest’ultimo sia sfociato nel lago Maggiore.

Come predetto, la zona incriminata, quella della Val Veddasca è stata colpita dalle forti piogge che attanagliano la Lombardia in questi giorni. Anche per quest’oggi, infatti, è prevista un’allerta medio di codice rosse ed arancione in molteplici località del nord Italia.

Anche a Dumenza, sempre in provincia di Varese, le piogge hanno creato difficoltà. Per salvare un uomo da un bosco allagato, infatti, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.