Chi è Vanya Stone, la tatuatrice romana che sostiene di essere stata l’amante di Paolo Ruffini, quando il conduttore era ancora fidanzato con Diana Del Bufalo

Scopriamo tutti i segreti di Vanya Stone, modella, attrice e tatuatrice poco nota al mondo dello spettacolo, balzata agli onori della cronaca rosa per le sue dichiarazioni su Paolo Ruffini.

Chi è Vanya Stone

Nasce a Roma, il 4 maggio del 1989, sotto il segno del Toro. La giovane non è molto conosciuta al mondo dello spettacolo, anche perché di professione fa la tatuatrice, lavoro che la occupa quasi a tempo pieno.

Sogna, però, di fare anche la modella e l’attrice e di diventare famosa sia in Italia che, perché no, all’estero.

Dopo alcune notizie di gossip che la vedono protagonista e che accostano il suo nome a quello di personaggi noti nel mondo dello spettacolo italiano, la donna viene citata per la partecipazione a un famoso programma tv.

All’inizio del 2020, infatti, è la giovane stessa ad annunciare di essere tra le protagoniste della nuova edizione de La Pupa e il Secchione (e viceversa): la sua partecipazione, però, sfuma poco dopo.

Vita privata e curiosità

Il nome di Vanya Stone viene accostato a quello di due personaggi noti nel mondo dello spettacolo, quello del regista Fausto Brizzi, per delle presunte molestie, e quello del conduttore televisivo Paolo Ruffini.

La donna ha, infatti, ammesso di aver avuto una relazione clandestina con l’ex compagno di Diana Del Bufalo. La rivelazione è avvenuta in seguito all’esclusione dal programma La pupa e il secchione, al quale la tatuatrice avrebbe dovuto partecipare.

Non sappiamo molto altro sulla donna, se non che ami i tatuaggi, gli animali, il make up (non esce mai di casa senza rossetto), i viaggi.

e visitare mete da sogno. -Ha un carattere libero e indipendente e non ha paura di dire quello che pensa realmente.