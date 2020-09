Vanessa Scalera, chi è l’attrice che interpreta Imma Tataranni

La nota attrice italiana torna in tv con le repliche di Imma Tataranni, scopriamo tutte le curiosità su di lei

Dall’infanzia agli esordi, fino ad arrivare al vero e proprio successo di Vanessa Scalera!

Chi è Vanessa Scalera

Nasce a Mesagne, in Puglia, il 5 aprile del 1977, sotto il segno zodiacale dell’Ariete.

Sin da piccola si appassiona al cinema e al teatro. A 19 anni si trasferisce a Roma per frequentare un corso di recitazione.

Nel suo curriculum vanta collaborazioni con grandi registi del calibro di Marcello Cesena, Claudio Serughetti, Marco Bellocchio, Michele Placido, Nanni Moretti, Marco Tullio Giordana e molti altri.

In televisione, è nel cast di Squadra Antimafia Palermo Oggi, L’Aquila – Grandi speranze e Imma Tataranni, in cui ricopre il ruolo dell’omonima protagonista.

Proprio questo personaggio le conferisce grande notorietà nel panorama televisivo italiano.

In realtà, la parte da interprete della protagonista della fiction, la Scalera, l’ha ottenuta proprio per caso:

“Ho fatto un provino, poi un altro, poi un altro, un altro e un altro ancora. Finché il 10 luglio del 2018 mi arriva un messaggio secco dal regista Francesco Amato: ‘Ciao Imma’. Non ci potevo credere, ero felice.”

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla sua vita privata, per via dell’estrema riservatezza della donna.

In una recente intervista, rilasciata al settimanale “Gente”, l’attrice ha rivelato di avere un compagno, di cui però non ha voluto svelare l’identità.

La donna non usa molto i social e si dedica anima e corpo al suo lavoro, senza trascurare le amicizie di una vita:

“e mie radici salentine sono solide e mi fanno tenere i piedi ben piantati per terra!”

Non ci rimane che rimanere in attesa di eventuali aggiornamenti, per scoprire l’identità del compagno misterioso di Vanessa Scalera!