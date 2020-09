Vanessa Incontrada si sveste e lascia poco all’immaginazione – FOTO

La conduttrice e attrice italo-spagnola si sveste sui social: l’ultimo scatto di Vanessa Incontrada manda in visibilio la rete

Per la gioia dei suoi numerosi fan, Vanessa Incontrada si mostra un po’ svestita sui social. Lo scatto insieme alla sua cagnolina Gina conquista la rete.

Vanessa Incontrada, bellezza senza tempo

Uno dei volti più amati del piccolo schermo è, senza alcun dubbio, Vanessa Incontrada. E’ un’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella spagnola naturalizzata italiana. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo all’età di 17 anni come indossatrice e nel 1996 si trasferisce nel capoluogo lombardo per lavoro.

Sin da subito riesce a conquistare il pubblico italiano grazie al suo talento e la sua immensa bellezza. Nel corso della sua lunga carriera, la conduttrice è stata al timone di numerosi programmi ed il volto di una serie di fiction di successo.

E’ molto attiva anche sui social dove vanta un elevato numero di follower sempre pronti ad inondarla di complimenti. Di recente, l’attrice italo-spagnola ha deciso di stupire tutti con uno scatto semplice ma in cui trapela tutto il suo fascino.

La foto insieme alla cagnolina Gina

La conduttrice italo-spagnola è molto amata in Italia e nell’ultimo periodo gira in rete la richiesta a gran voce che stanno facendo i seguaci :ossia di vederla sul palco dell’Ariston nella prossima edizione del Festival della musica italiana.

“Vogliamo Vanessa Incontrada a Sanremo. Recita, canta, balla. È meravigliosa”

Non molte ore fa, è apparso sul suo account Instagram uno scatto che ha immediatamente catturato l’attenzione di tutti. Vanessa ha condiviso uno scatto che la ritrae insieme alla sua cagnolina Gina e, oltre ad indossare un bellissimo sorriso, si mostra un po’ svestita. La camicia, infatti, non riesce a coprire tutto: