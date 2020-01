Avete mai visto la sorella di Vanessa Incontrada? Bellissima come lei! Ecco chi è Alice

Avete mai visto la sorella di Vanessa Incontrada? Bellissima come lei! Ecco...

Vanessa Incontrada ha una sorella minore davvero molto bella. Scopriamo insieme chi è Alice Incontrada e cosa fa nella vita

La bellissima Vanessa Incontrada, spagnola doc, è riuscita ad avere un enorme successo qui in Italia. La giovane Vanessa, infatti ancora oggi è una delle conduttrici più apprezzate e amate nel mondo dello spettacolo. Ma non tutti sanno che la bellissima Vanessa, sognola per metà ha una sorella minore con cui è legatissima.

Vanessa Incontrada, chi è Alicia

La bellissima conduttrice, con la sua sensualità e la sua bellezza è riuscita a conquistare il cuore di molti telespettatori ma anche la sua spontaneità e il suo sorriso sono stati la chiavi per il grande successo. La giovane Vanessa però, quello che in molti non sanno, è molto legata a sua sorella minore Alicia, con cui ha un rapporto stupendo.

Ma chi è Alice? Alice è la sorella minore di Vanessa, entrambe cresciuta dalla propria mamma, le giovani sorelle sono molto legate e si amano follemente. Il rapporto con il loro papà, invece, non è stato dei migliori, tanto che entrambe sono riuscite a recuperarlo soltanto da adulte.

La loro strada però si è divisa quando Vanessa si è trasferita in Italia dove ha iniziato la sua carriera televisiva. Nonostante il successo di Vanessa, la sorella Alice non ha mai condiviso come la sorella, la passione per lo spettacolo ed infatti rimane lontana dal mondo della televisione.

Alice e Vanessa un legame unico

Le due sono molto legate, ma non condividono la stessa passione. A quanto pare infatti Alice infatti non ama nemmeno particolarmente i social, ama essere riservata e stare lontano da ogni tipo di riflettore. Infatti sono poche le foto che la ritraggono e che girano sui social, la maggior parte sono quelle insieme alla sorella Vanessa. Dalle foto infatti si nota la straordinaria somiglianza alla sorella Vanessa, stessi colori e stesse espressioni del viso. La sorella minore di Vanessa, infatti oggi si occupa di un ristorante a Barcellona che si chiama “Le Bimbe” e si occupa essenzialmente della gestione.