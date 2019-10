Vanessa Incontrata il seno abbondante esplode nel top striminzito: lo scatto piccante fa il pieno di like

Vanessa incontrada bollente sui social. L’attrice spagnola provoca i fan, il top striminzito mette in risalto il suo seno prosperoso

Vanessa Incontrada, è una delle showgirl più ammirate e apprezzate del panorama televisivo italiano.

La celebre conduttrice oltre che sul piano professionale è molto seguita dal pubblico per il suo essere genuina e volto iconicp della battaglia contro il ‘bullismo digitale’, di cui anche lei è stata vittima in passato e per il quale ha sofferto abbastanza.

Bellissima, seducente e mai volgare, ecco come si è mostrata negli ultimi scatti social.

Vanessa Incontrada il seno esplode nel to striminzito

Non solo professionale, ma anche una donna ‘vera’ e incantevole, dalla bellezza quasi eterea. Vanessa Incontrada affascina con il suo sguardo e il suo sorriso gli utenti che restano ammaliati dalla sua naturale bellezza.

In uno dei suoi ultimi scatti pubblicati sui social, la conduttrice spagnola appare fasciata da un top nero, un pò ‘striminzito’.

La scollatura profonda mette in risalto le sue curve prosperose e sinuose, le quali sembrano quasi esplodere dalle cuciture del top.

Una bellezza semplice, ma audace ma soprattutto mai volgare, che infiamma e stuzzica suoi follower (l’articolo continua dopo la foto):

Vanessa Incontrada contro il ‘bullismo digitale’

Le sue foto provocanti e provocatorie pubblicate ultimamente vogliono essere dunque uno ‘schiaffo’ a coloro che l’hanno criticata e che osano criticare le donne per il loro aspetto fisico, solo perchè questo non rispetterebbe quei ‘canoni’ di perfezione portati avanti dalla massa.

Un messaggio forte, quello della conduttrice che vuole urlare a tutte le donne di amarsi di più, perchè si è belle e perfette nelle proprie imperfezioni, come dichiarò in uno dei suoi precedenti post:

‘Le vostre imperfezioni vi renderanno uniche, amatele’

Ecco di seguito un’altro degli scatti che hanno stuzzicato la fantasia dei follower: