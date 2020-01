‘Ho dovuto fare una cosa bruttissima’ Vanessa Incontrada: l’inaspettato retroscena sul Set di Come una Madre

Vanessa Incontrada fa un’inaspettata confessione. L’attrice di Come una madre, rivela il doloroso retroscena sul set: ‘Mi sono sentita in colpa da morire’

Vanessa Incontrada è tra le attrici più amate dal pubblico italiano.

Presto la vedremo nelle vesti di Angela, in ‘Come una Madre’. In occasione della presta trasmissione della nuova fiction, si è prestata ad una lunga intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni.

L’attrice in questa occasione ha rivelato un doloroso retroscena avvenuto proprio sul set della nuova fiction che andrà in onda a partire da Domenica 2 Febbraio su Rai1.

Ecco cosa è accaduto.

Vanessa Incontrada: ‘Ho fatto una cosa bruttissima’

L’attrice spagnola nel corso della sua ultima intervista ha rivelato un inaspettato episodio accaduto sul set di Come una Madre, ha dovuto fare una cosa bruttissima per la quale si è sentita davvero in colpa:

‘Ho dovuto fare una cosa bruttissima. Tancredi e Crystal dovevano girare una scena drammatica ma continuavano a ridere’

rivela Vanessa Incontrada riferendosi ai piccoli attori della fiction con i quali ha recitato, poi ha proseguito raccontando:

‘Così prima ho parlato con il regista e i loro genitori. Quindi li ho sgridati in modo brusco e siamo riusciti a girare la scena. Mi sono sentita in colpa da morire’

ha concluso la Showgirl.

Vanessa Incontrada nei panni di Angela: ‘Ho un lato malinconico che volevo mostrare’

Nella nuova fiction targata Rai, Vanessa Incontrada vestirà i panni di Angela, un’assistente sociale che a seguito della prematura morte del suo bambino in un incidente stradale e la separazione dal compagno deciderà di trasferirsi su un’Isola.

Un personaggio intenso e molto diverso da quelli in cui siamo soliti vederla, rappresentando in tal senso un modo per mostrare anche l’altro lato della sua personalità non solo allegra e ironica ma anche malinconica:

‘Io sono una persona allegra ma ho anche un lato malinconico che volevo mostrare. La storia comincia con la morte del figlio di Angela di soli 9 anni in un incidente stradale. La donna per il dolore e il senso di colpa, si isola dal mondo’

La fiction è molto attesa dal pubblico italiano, e come già accennato andrà in onda a partire dal 2 Febbraio alle 21.30 su Rai 1 Uno con un cast di eccezione, in cui figurano oltre a Vanessa Incontrada, Katia Ricciarelli, Sebastiano Somma, Giuseppe Zeno e i due piccoli protagonisti interpretati da Tancredi Testa e Crystal Deglaudi.