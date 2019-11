Vanessa Incontrada mamma bis a 41 anni ‘Speriamo che sia femmina!’: l’attrice italo-spagnola confessa il suo dolce progetto

Vanessa Incontrada mamma per la seconda volta a 41 anni, la clamorosa confessione alla rivista ‘Nuovo’. Ecco quanto dichiarato dall’attrice Italo-Spagnola alla rivista di Riccardo Signoretti

Vanessa Incontrada è una delle showgirl più apprezzate a livello internazionale. Star sui social, combatte da tempo la battaglia contro il ‘bullismo digitale’ mettendosi in prima linea al fianco delle donne spesso brutalizzate soprattutto sui social per il loro aspetto esteriore che non rientra nei canoni della società odierna.

L’attrice recentemente si è prestata ad una lunga intervista al settimanale ‘Nuovo’ al quale ha fatto una dichiarazione clamorosa. Scopriamo di più.

Vanessa Incontrada: ‘Speriamo sia femmina’

Molto presto rivedremo l’amatissima showgirl nell’attesissimo spettacolo al fianco del noto cantante partenopeo Gigi D’Alessio ‘Venti anni che siamo italiani’.

Nel frattempo si è raccontata alla rivista di Riccardi Signoretti a cui ha confessato il suo desiderio di voler allargare la famiglia.

Vanessa Incontrada già mamma del piccolo Isal, desidererebbe tanto una bambina, ‘un fiocco rosa’:

‘Speriamo che sia femmina! Io sono che cosa voglia dire avere un rapporto con una figlia’

poi ironizza sul rapporto madre-figlia:

‘Il rapporto madre-figlia è davvero complesso. Noi donne siamo più mentali rispetto agli uomini’

e conclude parlando del bellissimo rapporto con sua madre Alicia Soler Noguera, insieme alla quale ha scritto un libro, che si intitola “Le bugie uccidono”:

‘Tra me e la mia mamma c’è un amore grandissimo e non posso che ringraziarla per quanto ha fatto per me. Io e lei vediamo le cose in modo diverso e quindi a volte ci confrontiamo’

Vanessa Incontrada e il libro scritto a quattro mani con la mamma Alicia

Dopo aver parlato a lungo del rapporto con sua madre nutrito da un bellissimo dialogo, l’intervistatore chiede alla Showgirl del libro pubblicato di recente, ‘Le bugie uccidono’ che come già accennato ha scritto insieme a sua madre,

Le viene chiesto se un giorno il suo manoscritto diventerà un film, ecco cosa ha rivelato in proposito:

‘Diventerà un film? Mi piacerebbe. Per il cinema, però, non per una fiction tivù’

poi aggiunge:

‘L’ho pensato come una storia che ha un inizio e una fine. L’idea è di produrlo e di stare dietro le quinte come regista per la prima volta’

Il secondo libro di Vanessa Incontrada presentato poco più di un mese fa e sta riscuotendo un grande successo. Che sia di ispirazione per un grande capolavoro del cinema? Staremo a vedere.