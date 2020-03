L’auto completamente distrutta, incidente terribile: Vanessa Incontrada racconta la terribile esperienza

Vanessa Incontrada, la bellissima conduttrice e attrice italo-spagnola, racconta del terribile incidente di cui è stata vittima in passato

La bellissima Vanessa Incontrada torna a far parlare di lei, questa volta però ad essere preso di mira non è il suo fisico stravolto dalla gravidanza, ma qualcosa di molto più grave.

Vanessa Incontrada il terribile incidente

La bellissima conduttrice italo-spagnola ha sempre fatto parlare di se per la sua straordinaria bellezza. Capelli ramati e occhi da cerbiatto, la bellissima Vanessa oggi torna con una storia che ha sconvolto i suoi fans. Ma questa volta a far parlare il gossip no è il suo aspetto fisico. A quanto pare infatti la bellissima attrice un po di tempo fa fu presa di mira dai social media proprio per il suo fisico completamente cambiato dopo la gravidanza. Come in molti la ricordano infatti Incontrada era molto snella ma la gravidanza le ha regalato qualche chilo in più, che però ha fatto parlare e discutere molti haters e giornalisti con poca sensibilità.

La donna infatti ha confessato di avere avuto un periodo per niente facile dopo la gravidanza, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista emotivo e lavorativo. Una situazione migliorata con il tempo e con l’iniziare ad accettare tutte le problematiche che comporta spesso e volentieri una gravidanza.

Vanessa Incontrada incidente stradale

La giovane è tornata a parlare di un episodio che le ha stravolto la vita. Molti infatti non sono a conoscenza dell’incidente che ha subito nel 2016. A raccontarlo è stata proprio lei ospite da Massimo Giletti a Non è L’Arena, parlando appunto dell’incidente stradale che quasi le aveva tolto la vita.

Vanessa infatti racconta di quando a bordo della sua auto è stata urtata da un ‘altra macchina, che le causò la perdita delle ruoti anteriori della macchina. L’impatto fu molto forte è infatti racconta:

“Sto peggio oggi di ieri, perché ieri avevo questa adrenalina addosso dallo spavento. Devo dire che fortunatamente è andato tutto bene, anche se la mia macchina è andata completamente distrutta. La persona alla guida è stata fermata, perché era scappata e aveva creato altri problemi”.

Conclude Vanessa, ancora traumatizzata dalla situazione.