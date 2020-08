Vanessa Incontrada, il triste annuncio: ‘Non mi vedrete più così spesso in TV’

Vanessa Incontrada, il triste annuncio: ‘Non mi vedrete più così spesso in...

Vanessa Incontrada, addio alla tv? La rivelazione della conduttrice spagnola spiazza i suoi fan

In una recente intervista rilasciata Telesette, Vanessa Incontrada ha svelato che ci sono diversi progetti che bollono in pentola e che potrebbero tenerla per un po’ lontana dalla tv.

Vanessa Incontrada, intervista a Telesette

Carismatica, simpatica e bellissima: questi sono solo alcuni degli aggettivi per descrivere Vanessa Incontrada. La conduttrice spagnola, naturalizzata italiana, è entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima ed è riuscita a conquistare tutti per il suo splendido sorriso. Di strada ne ha fatta tanta e oggi è amatissima dal pubblico.

A settembre, sarà al timone, insieme a Carlo Conti di MusicAwards 2020. Rispetto agli anni scorsi, non è prevista la premiazione dei cantanti del momento ma sarà uno spettacolo all’insegna della beneficenza: quanto raccolto sarà destinato ai settori dello spettacolo maggiormente colpiti dalla crisi.

Di recente, l’attrice ha rilasciato un’intervista in cui svela quale sarà il suo futuro sul piccolo schermo e quali sono i suoi progetti per il prossimo futuro.

La confessione della conduttrice spagnola

Ci sono tantissime novità che bollono in pentola per Vanessa Incontrada. Nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Telesette, la conduttrice spagnola ha confessato che,a causa di diversi progetti, sarà momentaneamente lontana dalla tv:

Dopo le repliche di Zelig, Non dirlo al mio capo e 20 anni che siamo italiani non mi rivedrete più così tanto.

Sarà,infatti, impegnata con Gianmarco Tognazzi e Francesco Pannofino sul set di Ostaggi. Inoltre, riprenderà il tour teatrale che si è interrotto a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese. A Marzo del prossimo anno, invece, sarà una delle protagoniste di una nuova serie televisiva.