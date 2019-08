Vanessa Incontrada bollente, curve in mostra ‘Cellulite in primo piano’: la risposta agli haters

Vanessa Incontrada bollente, curve in mostra ‘Cellulite in primo piano’: la...

Vanessa Incontrada lo scatto bollente sui social incanta i follower. L’attrice mostra le sue gambe con ‘cellulite in primo piano’ per contrastare il ‘bullismo digitale’ degli haters

Vanessa Incontrada, è uno delle icone dello spettacolo italiano. L’attrice è apprezzata ammirata non solo per la sua grande professionalità ma anche per il suo essere semplice e spontanea.

La conduttrice spagnola, da tempo combatte contro il ‘bullismo digitale’ inferto da parte degli haters che soprattutto in passato l’hanno criticata a causa dei cambiamenti del suo corpo dovuti alla sua ultima gravidanza. Critiche che, a quel tempo, l’hanno fatta soffrire non poco.

Vanessa Incontrada, lo scatto bollente incanta gli utenti

L’iconico volto della televisione italiana, si sta godendo qualche momento di Relax al mare, condividendo con chi la segue stralci della sua vacanza presso l’Isola del Giglio.

L’attrice in tutta la sua bellezza sul suo profilo Instagram, si mostra in costume da bagno, il quale mette in evidenza le sue seducenti curve, ma anche la cellulite sulle sue cosce.

Un dettaglio ‘in mostra’ questo molto apprezzato soprattutto dalle follower che la sentono vicina, proprio per il suo essere spontanea, un po più ‘umana’, un ‘eccezione’ in un settore in cui il ritocchino estetico è all’ordine del giorno.

Un dettaglio, quello di mettere in mostra la sua ‘naturale’ cellulite, che inoltre, contribuisce alla sua campagna contro il ‘bullismo digitale’ di cui anni fa è stata vittima dopo aver acquistato qualche chilo di troppo per la gravidanza. Atti di bullismo che hanno generato nella Incontrada una profonda sofferenza, che ad oggi l’ha resa forte e ‘immune’ alle cattiverie dei leoni da tastiera.

Vanessa ‘icona di bellezza e semplicità’

Lo scatto pubblicato dall’attrice ha ottenuto subito migliaia di like e commenti, soprattutto da parte delle donne, le quali si sentono da lei rappresentate come icona di bellezza e semplicità:

‘Ti seguo perché è bello guardare le tue foto che non hanno nulla di artefatto. Le tue pose sono naturali, le tue esternazioni sono quelle di una persona semplice, alla mano, come noi. I tuoi spezzoni di vita mi piacciono proprio. Più che una star sembri un’amica’

e ancora, chi sottolinea quanto la Incontrada, sia ‘naturalemente’ bella senza trucco e senza l’aiutino della chirurgia estetica:

‘Da donna posso dire che sei MERAVIGLIOSA anche senza trucco’

Ecco lo scatto che ha conquistato gli utenti: