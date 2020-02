‘Mi hanno ferita’: Vanessa Incontrada, il forte dolore: il dramma dell’attrice commuove i fan

L’attrice Vanessa Incontrada confessa di aver sofferto molto in passato per le feroci critiche, il toccante messaggio per il futuro.

Vanessa Incontrada ha passato dei momenti non felici che l’hanno segnata profondamente. Ora svela cosa ha subito in un’intervista toccante e lancia un messaggio di speranza per il futuro. Ecco cosa ha dichiarato

Le critiche sui social ed in tv

L’attrice Vanessa Incontrada incontra da anni un grande seguito di pubblico fidato ed affezionato.

La sua bravura si unisce ad una sensibilità e simpatia che colpisce tutti e che l’ha fatta amare anche in trasmissioni comiche come “Zelig”.

L’Incontrada è infatti molto autoironica e non ama prendersi mai troppo sul serio, ma più volte è stata vittima di veri attacchi da parte di haters soprattutto sui social.

Gli attacchi si sono concentrati sull’aspetto fisico di Vanessa, che dopo la gravidanza si è ammorbidito maggiormente ed ha acquistato dei chili in più.

Per non bastare anche i suoi affetti sono stati, colpiti, come è accaduto con le assurde critiche al figlio undicenne.

“Ferita”: le parole toccanti di Vanessa Incontrada

La bella Vanessa è tornata in tv con una fiction che ha debuttato solo la scorsa settimana su Rai1 ed ha già incassato molti consensi di pubblico e critica.

“Come una madre” infatti la vede protagonista nel ruolo di Angela e l’attrice ha approfittato dell’intervista al settimanale TvMia per togliersi dei sassolini dalle scarpe.

“Le critiche feriscono”

E la donna ha spiegato come si sia lasciata colpire da queste critiche sacrificando la sua felicità:

“Ho perso tempo a cercare di diventare ciò che non sono…e mi sono dimenticata di essere felice”

Ora però, confessa sempre nell’intervista Vanessa, ha imparato che essere perfetti non solo non è importante ma è una cosa che non esiste.

“…Quando mi guardo allo specchio, sono orgogliosa di quello che vedo”

I progetti futuri: allargare la famiglia?

Vanessa si concentra poi sul bel momento che sta vivendo e soprattutto sul futuro e racconta cosa vorrebbe.

Oltre al lavoro, per Vanessa è sempre stata fondamentale la sua famiglia, e non l’ha mai nascosto.

“Per me è un periodo frenetico, ho tanti impegni professionali…il mio lavoro principale rimane fare la mamma”

I suoi amori più grandi sono infatti il compagno Rossano Laurini e suo figlio Isal e per il futuro Vanessa non nasconde la voglia di allargare la famiglia, magari con la nascita di una bambina.