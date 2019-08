‘Mi hanno tolto mezzo polmone, smettila!’ Vanessa Incontrada la foto sui social scatena la polemica

Vanessa Incontrada finisce nel mirino delle critiche per uno scatto pubblicato sui social: “Ti stai rovinando la salute”

L’attrice spagnola, Vanessa Incontrada, è stata duramente per uno scatto pubblicato sui social, ecco perchè.

Vanessa Incontrada: “Smetti subito”

Vanessa Incontrada un’attrice e presentatrice che alla soglia dei suoi 40 anni fa ancora girare la testa a molti uomini per la sua bellezza. Nelle ultime ore, la conduttrice spagnola è finita nuovamente nel mirino delle critiche. Per quale motivo? Vanessa Incontrada è spesso criticata per i suoi ‘chili di troppo‘. In una passata intervista, ha precisato che, come la maggior parte delle donne, ha la cellulite e le smagliature ma che è necessario accettarsi e di certo non si aspettava tutte queste critiche sul web. Non nega che ricevere tutti quegli insulti l’hanno ferita. Parole che lasciano riflettere su chi è sempre pronto a criticare le persone per la loro aspetto fisico e le invita ad accettare il proprio corpo per sentirsi pienamente bene con se stessi.

Questa volta ha scatentenare la furia del web è stato uno scatto in cui l’attrice e conduttrice spagnola si mostra con una sigaretta.

I commenti al vetriolo dei fan

Il popolo del web ha duramente criticato il suo stile di vita. Una delle ultime foto pubblicate su IG non è per niente piaciuta ai fan.

Nel dettaglio, gli gli utenti stanno criticando l’ex presentatrice di Zelig per uno degli ultimi scatti condivisi che la ritrae mentre fuma una sigaretta. Ecco alcuni commenti:

“Siete favolosi….la sigaretta spero sia finta…di cioccolato!”

C’è anche chi invita l’attrice iberica di smettere di fumare a causa delle gravi conseguenze sulla salute:

“Smetti di fumare! L’anno scorso mi hanno tolto mezzo polmone e per fortuna non ho dovuto fare la chemio”

Insomma, pare che la foto non è stata gradita dai sui follower.