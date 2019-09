Vanessa Incontrada la bellissima attrice e presentatrice italo-spagnola, insultata da un settimanale in edicola. L’epiteto ha creato indignazione

La bellissima e simpaticissima Vanessa Incontrada è ritornata sotto la luce dei riflettori, questa volta a causa di un insulto che non è passato inosservato ai fan più accaniti. L’insulto infatti è rivolto proprio alla conduttrice per la sua forma fisica.

Vanessa Incontrada insulti sul suo corpo

La bella Vanessa ormai da tempo lotta contro chi ingiustamente viene insultato per una forma fisica un po troppo abbondanti per gli standard della società. Una di queste è proprio la bellissima Vanessa Incontrada, che dopo la gravidanza purtroppo non è riuscita a perdere i chili messi. A suo dire ad oggi non sono un problema e si sente felice nel suo nuovo corpo, anche se in passato non è stato cosi.

La conduttrice infatti molto spesso, è stata presa di mira dai social in cui le facevano pesare la sua forma fisica. Ha lottato e continua a lottare ancora contro chi l’ha insulta per la sua forma fisica e a quanto pare a puntarla stavolta è stata un noto settimanale in edicola.

“vanessa Incontrada l’insulto al suo corpo: Ragazzona”

Il giornale in questione avrebbe definito ” Ragazzona” ed “esuberante fisicità” la bella Vanessa. La conduttrice infatti è stata immortalata in costume da bagno e giubbotto di salvataggio. La didascalia fa riferimento al corpo della 41enne.

Molti però sono stati i messaggi di solidarietà nei confronti dell’attrice tra cui anche quello di Andre Conti su un Tweet: