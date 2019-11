Vanessa Incotrada, il seno soffice e tondo fuoriesce dalla camicia aperta: lo scatto bollente

Vanessa Incontrada seduta sul letto, la camicia sbottonata lascia poco spazio all’immaginazione: la foto della conduttrice incanta i follower

Una delle showgirl straniere più amate dagli italiani è Vanessa Incontrada. Nella vita è un’attrice, conduttrice, modella e il volto della battaglia contro ‘il bullismo digitale’ di cui anche lei è stata vittima in passato e per il quale ha sofferto abbastanza. La conduttrice, di origini spagnole, è molto attiva sui social e non manca mai di condividere scatti che fanno perdere la testa ai suoi seguaci. Questa volta ha deciso di mostrarsi in una veste decisamente bollente: è sul letto e indossa soltanto una camicia sbottonata che lascia intravedere le sue forme esplosive.

Vanessa Incontrada, camicia sbottonata

Il suo profilo Instagram vanta oltre 1,7 milioni di follower. La conduttrice, nata a Barcellona da padre italiano e mamma spagnola, è sempre bellissima, seducente e mai volgare. Per lei il tempo sembra essersi fermato e tra qualche giorno spegnerà ben 41 candeline. Vanessa Incontrada sa come catturare l’attenzione dei suoi seguaci ma questa volta sembra aver proprio esagerato per la gioia di chi da sempre la segue. Per quale motivo?

Non molte ore fa, la conduttrice spagnola ha postato sul suo account ufficiale Instagram un nuovo scatto che ha mandato in delirio il popolo del web. Il motivo è semplice: è davvero sensuale con indosso solo una camicia che fa fatica a contenere il suo seno prosperoso.

La foto che incanta i follower

La sua bellezza e la sua sensualità hanno conquistato davvero tutti. Non molte ore fa, Vanessa Incontrada ha condiviso su IG uno scatto in cui si mostra in una veste decisamente piccante.

Nel dettaglio, la foto la ritrae con indosso solo una camicia e sotto di questa si intravedono solo gli slip:

“La camicia è sua. Besitos Amigos”

questo è il messaggio che accompagna la foto.