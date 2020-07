La valigia perfetta esiste. Basta seguire il metodo KonMari. Come funziona? Te lo spieghiamo noi.

Finalmente possiamo tornare a spostarci, per lo meno in Italia. Per partire, allora, ci serve la valigia perfetta.

Il metodo KonMari

La valigia perfetta si può preparare, basta seguire il metodo KonMari ovvero quello della valigia di Marie Kondō. Si tratta di una soluzione pratica per inserire quante più cose possibili, a prova di imprevisto. Gli indumenti vengono arrotolati e piegati in modo compatto quasi a sembrare sushi. In questo modo, ci entrano più cose in valigia e tutto resta in ordine anche se bisogna cambiare albergo.

Prima di iniziare a fare i bagagli, però, ti consigliamo di stilare prima una lista in cui dovrai segnare i giorni, ciò che pensi di fare e, di conseguenza, gli outfit da indossare. Nella lista inserirai anche ciò che ti serve come prodotti beauty, per l’igiene personale (in mini taglie) e la biancheria intima. Il consiglio è di portare dei look che possano essere mixati insieme per portare meno cose.

Fare la valigia

Per preparare una valigia in pieno stile KonMari è necessario avere un po’ di spazio a disposizione. Riservatevi una stanza e impedite che vi disturbino. Prendete la lista e tirate fuori tutto ciò che c’è scritto.

Iniziamo a riempire il bagaglio posizionando le scarpe, ognuna in un sacchetto, sul fondo. All’interno delle scarpe puoi arrotolare i calzini all’interno. Poi iniziate ad arrotolare gli indumenti posizionandoli in valigia per categoria. Ciò vi aiuterà a trovarli durante il viaggio. Non bisogna lasciare spazi vuoti. Perciò, questi andranno riempiti con accessori e altri oggetti piccoli. Le bustine con i cosmetici e le medicine andranno disposte con l’apertura verso l’alto. In questo modo, la valigia non andrà svuotata per tirarli fuori.

Ricordati di portare un paio di sacchetti per i panni sporchi che, al ritorno, posizionerai sul fondo della valigia.