Valerio Staffelli lo conosciamo tutti, volto di punta di Striscia la Notizia, è spesso stato protagonista di scontri verbali e fisici, con persone che ha intervistato.

Staffelli è anche una persona dolce e assennata, sopratutto con la moglie Matilde, alla quale è profondamente legato da molto tempo, scopriamone di più…

Matilde e Valerio Staffelli si sono conosciuti nel corso di una festa di compleanno, quella del calciatore della dell’Inter, Nicola Berti. Siamo nel pieno degli anni ’90, quando i due si incontrano e non si piacciono a prima vista.

Da quello che trapela, sembra proprio che tra i due si fosse addirittura sviluppata una vera e propria antipatia. Il sentimento negativo in questione, però, si è evoluto e trasformato addirittura in qualcosa di molto più grande.

I due hanno da poco addirittura festeggiato i 25 anni di matrimonio e sembrano essere più uniti che mai.

“Questi decenni sono volati. Visto il fascino che Matilde esercita su di me, mi sembra di stare con lei solo da due o tre anni, c’è passione mista a complicità. Non la amo come il primo giorno, ma molto di più”.