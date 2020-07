Valerio Scanu, la foto privata in intimo finisce sui social: troppo tardi per cancellarla

Valerio Scanu e la foto bollente che non è riuscito più a cancellare: il cantante pubblica la foto privata in intimo sul divano

Valerio Scanu torna al centro dell’attenzione dei media per una foto molto intima, pubblicata nei giorni scorsi sui social. La foto hot ha acceso gli animi dei suoi follower…

Valerio Scanu come non lo avete mai visto

Uno scatto di Valerio Scanu ha ottenuto grande attenzione sul web. Gli utenti, infatti, hanno segnalato che, nei giorni scorsi, il cantante ha perso una scommessa con l’amico e personal trainer Peppe. A seguito di ciò, Scanu ha dovuto caricare una foto hot.

L’artista, nato sul palco del talent di Canale 5 ad Amici di Maria De Filippi, ha dovuto pubblicare uno scatto privato, che, se non fosse stato per la scommessa persa, sicuramente sarebbe rimasto sotto chiave, protetto nella galleria fotografica del suo smartphone con una password segreta.

La foto clamorosa

Valerio Scanu si è mostrato in uno scatto choc sulle sue Instagram Stories. Appare disteso su un divano, con addosso solo degli slip.

Ha un fisico invidiabile e sarebbero in molti a non riconoscerlo, se non fosse per i suoi noti tatuaggi, visibili sulla coscia e sulla gamba. Si vedono gli effetti della dieta e della corretta alimentazione che il noto personaggio dello spettacolo italiano pare stia seguendo.

Proprio Peppe, infatti, sarebbe il professionista che lo sta seguendo nel suo percorso. Tra i due, pare sia nata anche una grande amicizia.

Sotto la foto hot pubblicata sulle sue Instagram Stories, il cantante ha scritto:

“Ieri ho fatto una scommessa con Peppe e ho perso… Il pegno era la pubblicazione di questa foto…”

Un utente, che voleva saperne di più, gli ha chiesto:

“Chi ti ha fatto questa foto sconcia?”

Alla domanda, il cantante ha prontamente risposto: