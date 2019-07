Corrado ‘potrebbe essere mio padre’: la confessione choc dell’ex ballerino di Amici

L’ex ballerino molto famoso per le sue scelte private, rompe il silenzio e confessa a cuore aperto: “Sono figlio di Corrado Mantoni”

Valerio Pino, il ballerino volto noto della scuola di Amici, condotto da Maria De Filippi, rompe il silenzio. Il giovane artista, in un intervista alle pagine del settimanale Nuovo, confessa una verità scioccante, che ha lasciato i lettori senza parole.

Corrado Mantoni, padre di Valerio Pino

Valerio Pino, giovane ballerino della scuola di Amici di Maria De FIlippi, in un intervista a Nuovo, ha confessato una verità assurda. Il ragazzo ha parlato infatti di Corrado Mantoni, presentatori molto popolare scomparso a 74 anni nel 1999. Iil conduttore secondo quanto riportato dal ballerino, avrebbe avuto una relazione con la madre intorno al ’78.

Ad alimentare il dubbio, è stata una fotografia ritrovata in vecchi album di famiglia, in cui ritraeva la mamma Giovanna con Corrado. È pur vero che da una fotografia non si può dedurre niente, ma quello che ha insospettito il ballerino è stato ben altro.

“Corrado è mio padre” Le parole di Valerio Pino

Il giovane ballerino della scuola di Amici, ha confessato al settimanale Nuovo alcuni dubbi sulla parentela che lo lega a Corrado Mantoni. Anche se la certezza non c’è, Valerio sostiene, che molto probabilmente sua madre e Corrado abbiano avuto una relazione da cui è nato lui. Anche se le certezze per sostenere una cosa del genere non c’è, Valerio vuole andare a fondo e scoprire la verità:

“Dieci anni fa ho trovato una foto che li ritraeva insieme a una sfilata di moda nel 1978 a Torino… Mamma sostiene che non è l’unica che li ritrae insieme, ma in non ho mai trovato gli altri scatti. Credo che lei li tenga ben nascosti”.

Secondo quanto riportato nell’intervista, Valerio è quasi certo di essere il frutto dell’amore nato tra la mamma e il conduttore Corrado.

“Quando ho chiesto a mia madre se lei e Corrado avessero vissuto una storia d’amore, lei ha negato; ma ha avuto una reazione talmente spropositata che mi sono insospettito. Sembrava quasi che avessi scoperto qualcosa che lei mi voleva tenere nascosto”.

La verità sulla nascita nascosta da sempre

Il ballerino infatti, sostiene che la madre è molto evasiva quando si parla di quest’argomento, quasi a voler nascondere la verità sulla sua nascita. Valerio ha tentato più volte di affrontare quest’argomento con la mamma Giovanna, tanto ad arrivare a chiedere quale fosse il gruppo sanguigno del padre che lo ha cresciuto e che è morto all’età di 36 anni, per capire fino in fondo se era legato a lui.

Ovviamente la madre come racconta al settimanale, è molto vaga, tanto che preferisce non rispondere alle domande del figlio. Ma quale sarà la verità? Se fosse cosi, si sconvolgerebbe la vita della famiglia di Corrado e quella del giovane ballerino che ormai da anni, cerca solo di scoprire la verità.