Valerio Mastandrea, chi sono la moglie e i figli dell’attore italiano

Chi è Valerio Mastandrea, il celebre attore italiano al cinema con “Figli”, l’ultimo film di Mattia Torre in cui recita con Paola Cortellesi

Scopriamo tutti i segreti di Valerio Mastandrea, l’amatissimo attore romano classe ’72, scoperto da Maurizio Costanzo.

Chi è Valerio Mastandrea

Valerio Mastandrea nasce alla Garbatella (Roma) il 14 febbraio del 1972 (sotto il segno zodiacale dell’Acquario).

Il suo approccio al mondo dello spettacolo avviene in un modo piuttosto singolare. A vent’anni, scrive a Maurizio Costanzo per partecipare alla sua trasmissione. Il giornalista decide di accoglierlo e in breve tempo diventa uno degli ospiti più frequenti del Maurizio Costanzo Show!

Il suo primo approccio con il cinema arriva nel 1994, quando l’attore debutta con Ladri di cinema di Piero Natoli. Uno dei ruoli della sua carriera che lo segnano di più è quello in Fai bei sogni, il film tratto dal libro di Gramellini con la regia di Marco Bellocchio.

Nel presente è al cinema con “Figli”, il film di Mattia Torre in cui recita con la talentuosissima attrice italiana Paola Cortellesi.

Vita privata e curiosità

In pochi lo sanno ma l’attore è stato fidanzato con la collega Paola Cortellesi: il rapporto tra i due è ottimo e le loro collaborazioni sono sempre esilarante.

Mastandrea è stato sposato con Valentina Avenia, attrice e autrice televisiva, da cui il 3 marzo del 2010 ha avuto un figlio, Giordano. La coppia si è separata nel 2018.

Recentemente, Valerio Mastandrea si è mostrato con una nuova fiamma, Chiara Martegiani. La donna è nata il 12 agosto 1987 sotto il segno zodiacale del Leone.

Qualcuno la ricorderà per la sua partecipazione al talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, a cui la donna ha partecipato all’edizione 2006/2007.

Subito dopo il programma condotto dalla De Filippi, Valentina Avenia ha iniziato a studiare recitazione.