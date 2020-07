Uno degli attori di maggior spicco del panorama cinematografico italiano è, senza alcun dubbio, Valerio Mastrandrea.

Di recente, l’attore romano ha condiviso il drammatico lutto che l’ha colpito lo scorso anno: l’emozionante ricordo del suo collega, Mattia Torre.

La perdita di una persona cara lascia un vuoto che è destinato a non colmarsi mai. E questo è il dolore che sta provando Valerio Mastandrea che ha deciso di condividere una drammatica notizia con i suoi fan. Cosa è accaduto? In queste ore, l’attore romano ha dato voce al suo dolore con un messaggio dedicato all’amico e collega Mattia Torre, venuto a mancare lo scorso anno dopo la battaglia contro il cancro.

I due hanno lavorato insieme mettendo in scena alcuni monologhi scritti da lui e facendo anche da protagonista nella serie Rai che racconta la sua malattia, ‘La Linea Verticale’. Il suo ricordo è vivissimo nel cuore del suo caro amico e per questo motivo, ad un anno dalla sua scomparsa, ha voluto omaggiarlo con una commovente lettere condivisa sui social.

Dopo aver lottato contro il cancro, Mattia Torre è venuto a mancare lo scorso anno. Il ricordo è vivo nella mente di tutte le persone che l’hanno amato. E per omaggiarlo, Valerio Mastandrea, ha condiviso una lettera che ha lasciato tutti senza parole.

“Cerco un lessico che non esiste per sopportare il tempo che più non condividiamo io e te”