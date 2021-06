Tutto su Valerio Lundini di Una pezza di Lundini: dalla fidanzata alle curiosità

Ecco tutto quello che sappiamo su Valerio Lundini: dalla formazione al successo, fino ad arrivare alla vita privata dell’attore comico.

Valerio Lundini è uno degli showman del momento: un attore e un conduttore di successo, che è riuscito a fare record di ascolti con la sua trasmissione in seconda serata, Una pezza di Lundini.

In tv è ormai conosciuto da tutti, ma non si sa molto sulla sua formazione e sulla sua vita privata. Abbiamo scoperto per voi qualche informazione in più sull’attore comico del momento.

Chi è Valerio Lundini

Nasce a Roma, l’11 marzo del 1986, sotto il segno zodiacale dei Pesci, e ha quindi 35 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valerio Lundini (@valeriolundini)

Si diploma al liceo scientifico, dopo di che si iscrive prima alla facoltà di Giurisprudenza e poi a quella di Lettere, dove si laurea.

Vista la sua passione per i fumetti, si iscrive e si diploma anche alla Scuola Romana dei Fumetti.

Diventa noto al pubblico televisivo come attore comico, inviato e conduttore.

Prima collabora come autore nelle trasmissioni dal titolo “610” e “Programmone” su Rai Radio2, poi come partecipante, nel 2019, del programma televisivo “Battute?”.

Nel 2020 co-conduce L’altro Festiva su RaiPlay, ma il successo arriva con la trasmissione Una pezza di Lundini, programma che va in onda dalla fine del 2020 al 2021 in seconda serata su Rai 2.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte informazioni riguardo la sua vita privata. E’ noto che il conduttore abbia una fidanzata, della quale però al momento non si conosce l’identità.

Lundini è anche appassionato di musica e suona il pianoforte all’interno della band “VazzaNikki”, protagonisti anche di Una pezza di Lundini.

Pare sia appassionato di Mel Brooks e Woody Allen ed è molto amico dell’attrice comica Emanuela Fanelli, con la quale conduce proprio il programma di successo di Rai 2.