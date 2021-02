Tutto su Valerio Lundini di Una pezza di Lundini: età, fidanzata, figli e curiosità

Ecco tutto quello che sappiamo su Valerio Lundini: dalla formazione al successo, fino ad arrivare alla vita privata dell’attore comico.

Valerio Lundini è uno degli showman del momento: un attore e un conduttore di successo, che è riuscito a fare record di ascolti con la sua trasmissione in seconda serata, Una pezza di Lundini.

In tv è ormai conosciuto da tutti, ma non si sa molto sulla sua formazione e sulla sua vita privata. Abbiamo scoperto per voi qualche informazione in più sull’attore comico del momento.

Chi è Valerio Lundini

Nasce a Roma, l’11 marzo del 1986, sotto il segno zodiacale dei Pesci, e ha quindi quasi 35 anni.

Si diploma al liceo scientifico, dopo di che si iscrive prima alla facoltà di Giurisprudenza e poi a quella di Lettere, dove si laurea.

Vista la sua passione per i fumetti, si iscrive e si diploma anche alla Scuola Romana dei Fumetti.

Diventa noto al pubblico televisivo come attore comico, inviato e conduttore.

Prima collabora come autore nelle trasmissioni dal titolo “610” e “Programmone” su Rai Radio2, poi come partecipante, nel 2019, del programma televisivo “Battute?”.

Nel 2020 co-conduce L’altro Festiva su RaiPlay, ma il successo arriva con la trasmissione Una pezza di Lundini, programma che è andato in onda alla fine del 2020 in seconda serata su Rai 2.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte informazioni riguardo la sua vita privata. Non è noto se abbia o meno una fidanzata, mentre pare proprio che non abbia figli.

Lundini è anche appassionato di musica e suona il pianoforte all’interno della band “VazzaNikki“, protagonisti anche di Una pezza di Lundini.

Pare sia appassionato di Mel Brooks e Woody Allen ed è molto amico dell’attrice comica Emanuela Fanelli, con la quale conduce proprio il programma di successo di Rai 2.