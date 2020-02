Chi sono Valerio e Fabrizio Salvatori, i due fratelli gemelli che parteciperanno a Pechino Express formando la coppia de Gli Inseparabili

Scopriamo tutti i segreti di Valerio e Fabrizio Salvatori, i gemelli noti per aver fatto parte del cast di Avanti Un altro, che saranno concorrenti di Pechino Express.

Chi sono Valerio e Fabrizio Salvatori

I due fratelli gemelli sono nati il 14 marzo del 1995, sotto il segno zodiacale dei pesci, a Fermo, nelle Marche.

La coppia è nota al grande pubblico per aver fatto parte della trasmissione di Avanti un altro, dove per tre anni sono stati nel cast del famigerato minimondo.

Inoltre, hanno partecipato al programma Detto Fatto per tutorial sui Social media dedicati alle persone poco alla mano con il mezzo.

Infine, nell’estate del 2018 hanno condotto Epic twins per il canale Blaze in onda su Sky, trasmissione dedicata ai video più esilaranti del web, e in webradio Twinsweekend, dove si sono ribattezzati Fabris e Vales.

Grazie al loro look molto particolare, hanno lavorato anche nel mondo della moda. I particolari che li contraddistinguono sono sicuramente la folta barba, i baffi e i capelli ricci di un colore rosso molto acceso.

Nel 2020 fanno parte delle 10 le coppie che si sfideranno per la vittoria di Pechino Express 2020. Insieme formano la coppia de Gli Inseparabili.

Vita privata e curiosità

Il sogno dei due fratelli gemelli è quello di lavorare come conduttori televisivi o speaker radiofonici, senza dimenticare, però, il mondo della moda.

La coppia è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove può vantare un seguito di quasi 12 mila follower, ma anche su Facebook con una pagina che al momento conta quasi 9.000 mi piace.

I due fratelli non hanno nessun tatuaggio, in quanto, poiché amano scambiarsi spesso, con un segno indelebile sulla pelle sarebbero riconoscibili.