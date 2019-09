Valeriana: i benefici della pianta sulla tua salute

La valeriana, nota anche come Valeriana officinalis, è una pianta fiorita originaria dell’Europa e dell’Asia. Ecco tutti i benefici.

La radice della pianta è stata a lungo utilizzata come rimedio a base di erbe per curare l’insonnia. L’uso della radice di valeriana risale agli imperi greco e romano ed è stato notata da Ippocrate per curare mal di testa, nervosismo, tremore e palpitazioni cardiache.

La valeriana contiene una sostanza nota come acido valerenico che si ritiene influisca sui recettori dell’acido gamma-aminobutirrico (GABA) nel cervello.

Si ritiene che uno degli scopi sia controllare la paura o l’ansia vissuta quando le cellule nervose sono sovraeccitate. In tal modo, la valeriana può agire come un leggero sedativo e ansiolitico (farmaco che riduce l’ansia).

I professionisti alternativi ritengono che la radice di valeriana possa trattare una varietà di condizioni di salute, tra cui insonnia, ansia, mal di testa, problemi digestivi, sintomi della menopausa e dolori muscolari post-esercizio e affaticamento. Le prove a sostegno di queste affermazioni sono generalmente contrastanti.

Insonnia

La radice di valeriana è probabilmente meglio conosciuta come rimedio per l’insonnia. Nonostante la sua popolarità tra i consumatori, ci sono poche prove che possa promuovere il sonno o migliorare la qualità del sonno.

Una revisione del 2015 degli studi sulle Valutazioni sulla medicina del sonno ha concluso che la radice di valeriana (o simili erbe “calmanti” come la camomilla o la kava) non hanno avuto alcun impatto evidente sul sonno in 1.602 adulti con insonnia.

Ansia

La radice di valeriana è propagandata da alcuni come un’alternativa sicura e naturale ai farmaci per l’ansia da prescrizione, in particolare quelli come Xanax (alprazolam), Klonopin (clonazepam), Valium (diazepam) e Ativan (lorazepam) che agiscono sui recettori GABA.

Vi sono alcune prove, seppur deboli, a sostegno di queste affermazioni. L’acido valerenico sembra agire sui recettori in un modo che migliora la trasmissione del GABA ma senza gli effetti sedativi pronunciati di un farmaco come il Valium. Ciò può essere utile per le persone in trattamento per l’ansia e altri disturbi dell’umore.

Una recensione del 2015 della Harvard Medical School sostiene che su 12 erbe tradizionali usate per curare l’ansia (compresi il luppolo, la gotu cola e il gingko), la valeriana era il “candidato più promettente” per il trattamento dell’ansia associata al disturbo bipolare.

Al contrario, uno studio del 2005 dell’Università della California, San Francisco, non ha riscontrato alcun beneficio dall’uso della radice di valeriana e / o della kava in 1.550 persone con ansia e insonnia.

Vampate di calore

La radice di valeriana può essere utile per ridurre al minimo le vampate di calore che colpiscono comunemente le donne durante la menopausa.

L’esatto meccanismo d’azione non è noto poiché la valeriana non sembra influenzare direttamente i livelli ormonali.

Uno studio del 2013 condotto dall’Iran su 68 donne in menopausa ha riferito che le capsule di valeriana, se assunte tre volte al giorno in dosi da 225 milligrammi per otto settimane, hanno ridotto la gravità e la frequenza delle vampate di calore rispetto a un placebo.

Non sono stati segnalati effetti collaterali notevoli.