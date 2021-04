Valeria Marini umiliata dall’ex fidanzato: ‘Fuori forma, pesa 84 kg’

Un ex molto poco delicato nei suoi confronti. Valeria Marini sicuramente replicherà a queste dichiarazioni per niente carine nei suoi confronti.

Come in molti già sanno Valeria Marini è una dei concorrenti di Superviventes, la versione spagnola de L’Isola dei famosi. Poche ore fa sono saltati gossip sul suo conto davvero scioccanti.

L’ex compagno della showgirl stellare ha voluto commentare il percorso di Valeria rivelando il suo vero peso e rincarando la dose sul 2 di picche ricevuto da Gianmarco Onestini.

Valeria Marini, l’ex sputa veleno su di lei

L’ex fidanzato di Valeria Marini, Gianluigi Martino, non si è risparmiato. In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo, l’ex della nota showgirl ha rivelato il suo pensiero attuale su Valeria commentando anche il suo percorso a Supervivientes.

Il ragazzo l’ha trovata più ingrassata del periodo in cui i due hanno vissuto insieme e si è lasciato andare ad un commento quanto meno poco elegante, confessando:

“La trovo fuori forma. Alla prova peso a Supervivientes la bilancia segnava 84 chili”

L’ex compagno ha confessato che durante la loro relazione ha sempre visto Valeria come una donna bellissima, ma con una frecciatina velenosa ha rivelato:

“Forse era l’amore che me la faceva vedere così”.

Valeria avrebbe scelto la versione spagnola del programma perché come sappiamo, in Italia la sua immagine al centro della truffa di cui è rimasta vittima la madre, come hanno raccontato Le Iene. Gianna Orrù, madre dell’artista, ha perso ben 335mila euro.

Le frecciatine dell’ex su Valeria

Il produttore cinematografico che ha commesso la truffa, ha affermato in un servizio del programma di Davide Parenti che è tutta una invenzione della donna che in realtà era invaghita di lui, cosa più volte smentita dalla madre di Valeria.

Gianmarco non si è risparmiato nemmeno nel marcare come la sua ex abbia ricevuto un sonoro due di picche dal fratello di Luca Onestini. Ha anche consigliato a Valeria di evitare di fare la ragazzina che con questi suoi atteggiamenti finisce per apparire ridicola.

Dopo un litigio, Valeria è finita sulla bocca di tutti per un gesto completamente inaspettato: un bacio in bocca a Lara Sajen, concorrente con la quale aveva litigato.