La bionda Valeria Marini posta uno scatto bollente in calze a rete e lato B maliziosamente scoperto. I fan sono incontenibili

Valeria Marini a 52 anni incanta ancora il web con le sue forme burrose. Nell’ultima foto social in minivestito rosso e calze a rete è uno schianto e i fan non si trattengono.

Valeria Marini la Diva per eccellenza

La Valeriona nazionale a 52 anni è ancora una bomba di sensualità: bionda, esplosiva e con il suo fare da diva d’altri tempi che diverte ed incanta.

Non è mai sopra le righe, ma sa dimostrare la sua grande umanità ed intelligenza come durante la partecipazione al GFVip nel 2016 ed alla prima edizione di Temptation Island Vip e dove si è fatta conoscere non soltanto per la sua bellezza mostrata in numerosi film e programmi tv.

Valeria ha dimostrato di avere un grande cuore e non a caso è amata non solo da un gran numero di fans ma anche da molti vip che con lei hanno un’amicizia sincera.

Sul suo profilo ad esempio nelle scorse ore Valeria ha postato la foto del cast delle Iene presente alla prima puntata in ricordo di Nadia Toffa seguito dal commento molto apprezzato dai suoi fans:

“Nadia il nostro angelo, Per sempre nei nostri cuori”

Lo scatto sensuale in rosso passione

Sempre su Instagram nei giorni scorsi la Marini è apparsa in uno scatto ad altissimo tasso di sensualità.

Sdraiata mollemente su un lettino, le lunghe gambe scoperte, Valeria indossa un leggero vestito rosso.

La didascalia alla foto è eloquente:

“Baci Stellari.

“Io amo il rosso passione e voi?”

Lo scatto risulta davvero molto provocante senza però essere volgare: la bella Valeria scopre maliziosamente con la gonna il lato b mentre i vertiginosi tacchi di colore rosso abbracciano delle corte calze di rete.

La mano tra i biondi capelli, Valeria non dimostra affatto la sua età restando ancora il sogno proibito di tanti italiani.

I fan della bionda attrice e showgirl sarda non riescono a resistere ed accorrono in massa a commentare lo scatto con una pioggia di complimenti, cuori e baci.

“Sensualità pura, complimenti Valeriona” “Che bella baci stellari” “La più bella donna del mondo”

Di certo Valeria Marini non ha intenzione di smettere di far sognare i suoi fan e il suo contagioso amore per la vita e per tutto quello che la vita le regala è una delle caratteristiche che la rendono così amata da tanti anni.