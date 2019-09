Valeria Marini, il perizoma striminzito si perde tra le curve burrose, la showgirl in intimo infiamma il web – Foto

Valeria Marini infiamma il web con l’ultimo scatto social. La showgirl mette in bella mostra il suo ‘Lato B stellare’: il perizoma striminzito non trattiene le curve

Valeria Marini è una delle Showgirl più ammirate ed apprezzate dal panorama televisivo Italiano.

Nonostante i suoi 52 anni e qualche ritocchino, la sua bellezza emoziona e infiamma ancora gli utenti i quali la seguono quotidianamente sul suo profilo social ove vanta quasi un milione di follower.

Nelle ultime ore, la bella showgirl romana è tornata al centro del gossip dopo aver acceso con la sua sensualità il web con l’ultimo scatto social.

Valeria Marini, un ‘Lato b stellare’

La bellissima Showgirl romana, nelle ultime ore ha voluto inviare a tutti coloro che la seguono ‘baci stellari’, mostrando la sua silhouette .

Valeria Marini, infiamma così il web rivelandosi ai suoi fan indossando solo il perizoma nero molto ‘trasgressivo’, il quale quasi non trattiene le sue curve burrose e il suo lato b spettacolare, o come i fan l’hanno definito ‘stellare’.

La reazione dei fan

Lo scatto bollente, non ha lasciato in alcun modo i fan indifferenti alla sua bellezza, conquistando così migliaia e migliaia di like e commenti in pochissimo tempo.

La Showgirl è inoltre molto seguita e apprezzata non solo per la sua bellezza e professionalità ma anche per il suo essere semplice e sensibile, motivo per cui gli utenti oltre ad omaggiare la sua bellezza e il suo ‘fisico marmoreo’, le chiedono anche di lasciar loro un saluto o un abbraccio virtuale.

Messaggi a cui Valeria Marini risponde sempre, inviando i suoi ormai iconici ‘baci stellari’.

Ecco cosa si legge tra i commenti:

‘valeria marini sei un’esplosione di sensualità e bellezza, baci Stellari’

e ancora:

‘Ciao Valeria credo che tu sia oltre che bella super simpatica’

Ecco lo scatto che ha infiammato gli utenti sui social: