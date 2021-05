Valeria Marini allarma i fan. In occasione dell’ultima puntata di Supervivientes, surviving game dell’emittente iberica Telecinco, è apparsa più magra del solito. I suoi ammiratori, infatti, si sono detti preoccupati poiché dalla sua partenza per l’Honduras la showgirl sembrerebbe particolarmente debilitata, al limite del deperimento.

Alcuni filmati e scatti fotografici tratti dall’ultima puntata di Supervivientes ritraggono la Valeriona Nazionale notevolmente dimagrita. Un dettaglio che ha immediatamente monopolizzato l’attenzione degli utenti:

“Ma non mangia in quel reality? È dimagrissima, sembra malata. Quando torna in Italia dovrebbe mettersi sotto con cacio e pepe e carbonara, perché così sembra uscita da un campo di concentramento libico”