Valeria Marini, cachet ESAGERATO per Superviventes: in Spagna strapagata

La bellissima showgirl Valeria Marini ha accettato di far parte della squadra di Superviventes, L’Isola dei Famosi spagnola. Ma con quale cachet?

Di certo non avrebbe accettato per una sommetta, Valeria Marini, di andare sull’Isola dei Famosi in Spagna. Quanto ha pagato il reality Superviventes la nostra showgirl perchè venisse sull’isola? Pare un bel po’ di soldi!

Di recente è stato rivelato il cachet che avrebbe accettato la showgirl per sottoporsi ad una prova estenuante come quella dell’Isola.

LEGGI ANCHE –>‘Mi ha messo le mani addosso’ Valeria Marini, la cruda verità a Ogni Mattina: chi brutalizza

Valeria Marini, qual è il cachet per Superviventes

Tutti sanno che Valeria Marini, in qualsiasi reality, ha sempre ha capacità di farsi notare. Non è solo il suo aspetto fisico ad accentrare l’attenzione, ma anche e soprattutto il carattere particolarmente fumantino.

La showgirl sarda è riuscito a conquistare anche parte del pubblico spagnolo resistendo a più nomination. In questi giorni è finita di nuovo al centro del mirino dei suoi compagni d’avventura. La showgirl è al momento sull’Isola del Pirata Morgan: anche qui ha acceso polemiche finendo con litigare con più naufraghi.

Marta Lopez l’ha accusata di avere fatto una gaffe imbarazzante. Secondo la naufraga, la Marini avrebbe urinato fuori dal piccolo gabinetto, proprio davanti alla porta dove passano tutti.

Valeria amata per la sua ironia ma strapagata

Alla spia della naufraga spagnola Valeria aveva subito replicato che le sue sono solo gocce di profumo Chanel, non urina. Al compagno di avventura italiano Gianmarco Onestini, con il quale si sono scambiati un bacio in bocca, ha riso tanto su questa storia.

La Lopez di avere consumato molto shampoo e di avere bevuto da una noce di cocco usata da tutti nonostante la sua herpes. Ma Valeria si è difesa anche in questo caso precisando non aver usato tutto lo shampoo e di non aver fatto uso della noce di cocco incriminata.

In tanti si sono chiesti quanto percepisca Valeria per la sua partecipazione a Supervivientes? Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha svelato il cachet: per accettare, pare che abbia incassato un cachet a sei zeri. Una cifra decisamente esagerata.

Ma il programma l’ha considerato un ottimo investimento perché è la star dello show e il conduttore Jorge Javier Vazquez Morales ormai è sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta.