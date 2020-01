Chi è Valeria Marini, la celebre showgirl, diventata primadonna del Bagaglino e in seguito conduttrice, attrice e protagonista di numerosi reality show

Scopriamo tutti i segreti di Valeria Marini, dalle origini al debutto in televisione, dalla vita privata fino ai nostri giorni.

Chi è Valeria Marini

Nasce a Roma il 14 maggio del 1967. Sin da giovane prova a entrare nel mondo della moda. Per questo motivo, partecipa a numerosi concorsi, conquistando ad esempio il terzo posto nella gara nazionale intitolata “Una ragazza per il cinema”.

L’esordio in televisione avviene nel 1992 con Luna di miele e nel frattempo il debutto al cinema con il film diretto da Giulio Base e intitolato Crack.

A lanciare definitivamente la showgirl ci pensa il Bagaglino, compagnia di Pier Francesco Pingitore all’interno della quale riesce a diventata prima donna.

Prende parte a numerosi programmi televisivi come Champagne, Scherzi a Parte, Domenica in. Partecipa anche a vari reality show italiani, come Reality Circus nel 2006, L’isola dei famosi 9 nel 2012, Notti sul ghiaccio 3 nel 2015, Grande Fratello VIP nel 2016 e Temptation Island Vip nel 2018.

Oggi è una donna realizzata dal punto di vista professionale, che quando non è in televisione si dedica alla linea d’abbigliamento ideata da lei e alle boutiques monomarca sorte a Porto Cervo e a Roma.

Fidanzati e delusioni

Valeria Marini ha avuto una lunga relazione con Vittorio Cecchi Gori, produttore cinematografico. I due si sono lasciati e ripresi più volte. Durante la relazione con il noto personaggio italiano, la Marini sembrerebbe abbia avuto un aborto spontaneo, a causa di alcuni problemi di salute.

Il 5 maggio 2013 sposa l’imprenditore Giovanni Cottone nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma. Dopo meno di un anno, le nozze vengono annullate dalla Sacra Rota, in quanto viene alla luce che Cottone si era già sposato in chiesa con un’altra donna.

In seguito, la Marini ha una relazione con l’imprenditore Patrick Baldassarri, con cui partecipa in coppia alla prima edizione di Temptation Island VIP: usciranno separati dal reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura.

Attualmente, Valeria Marini sarebbe fidanzata con Gianluigi Martino, un imprenditore di origini cosentine, che lavora anche dietro le quinte del mondo dello spettacolo.