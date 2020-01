L’aborto straziante, Valeria Marini costretta ad interrompere la gravidanza interrotta che avrebbe potuto cambiarle la vita

Valeria Marini, la confessione choc della bella showgirl lascia di stucco i fans ‘Ho dovuto abortire’. Il racconto straziante

La bellissima e stellare Valeria Marini è tornata di nuovo sotto la luce dei riflettori, parlando di una situazione che ha scioccato e non poco i suoi fan.

Valeria Marini la confessione allarmante

La bella Valeria Marini ha ottenuto il suo grande successo negli anni 80, la sua bellezza e la sua sensualità l’hanno sempre contraddistinta da tutte. Diventata la prima donna del bagaglino, la Valeriona ha ottenuto un grande successo col passar del tempo conducendo anche nel 1997 a condurre il Festival di Sanremo con Mike Bongiorno e Piero Chiambretti.

Eppure sembra che la vita della Marini non è sempre stata rose e fiori, anche se oggi la bella showgirl è una delle più amate di questi ultimi tempi. Pare infatti che la showgirl abbia confessato nella sua autobiografia ” Lezioni Intime” che la sua vita è stata un continuo tra alti e bassi.

Marini costretta all’aborto

La bella Valeria infatti in questi anni ha ottenuto un enorme successo, pare infatti che la Marini abbia partecipato a diversi reality show come L’isola dei famosi, il Grande Fratello e infine Temptation Island.

Ma a quanto pare la Marini non si è fermata qui, ha scritto infatti un autobiografia Lezioni Intime, un libro scritto insieme a Gianluca Lo Vetro. Nel libro infatti, la Marini ha parlato essenzialmente della sua vita privata e dei rapporti sentimentali intrattenuti in questi anni con Vittorio Cecchi Gori, successivamente con Giovanni Cottone, matrimonio durato solo un anno e poi con Patrick Baldassarri, con cui ha partecipato a Temptation Island.

Ma quello che ha sconvolto i lettori del libro è una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Nella sua biografia infatti la Marini ha parlato di un episodio davvero difficile subito all’età di 14 anni. La showgirl infatti ha raccontato che da adolescente è rimasta incinta dopo un aver avuto il flirt con un uomo più grande e di aver di conseguenza abortito:

“Quando sono rimasta incinta, ho dovuto rinunciare alla gravidanza, che probabilmente avrebbe dato un’altra impostazione alla mia esistenza”.

Ma a quanto pare per la Marini non è stata l’unica volta, è successo anche con il suo ex marito Cecchi Gori.