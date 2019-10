L’attrice comica Valeria Graci racconta un difficile problema di salute con cui convive e parla del suo futuro.

Valeria Graci si racconta in un’intervista al settimanale Nuovo in cui rivela di aver subito un’operazione d’urgenza per la sua malattia. Ecco le sue cosa ha dichiarato.

Valeria Graci: simpatica sul palco e nella vita.

La 39enne milanese Valeria Graci è soprattutto ricordata per le esilaranti gags in coppia con Katia Follesa a Zelig Off e Circus dove interpretava un rifacimento comico di Uomini e Donne con Claudio Bisio come improbabile Tronista.

In seguito ha partecipato con successo anche a Colorado e Scherzi a Parte.

La sua ironia innata l’ha fatta amare anche dal pubblico di “Quelle brave ragazze” con Veronica Maya ed in radio dove può esprimere la sua opinione sempre con simpatia e tatto.

La dura malattia e l’aiuto della famiglia

Al settimanale di Signoretti NuovoTv la vulcanica Valeria ha voluto confidare anche un aspetto più serio e doloroso che la riguarda ma che comunque non le ha tolto la voglia di sorridere.

Parla della malattia scoperta solo dopo molto tempo e che le stava rovinando la vita come si legge ha rivelato anche a Verissimo:

“E’ ereditaria e si chiama otosclerosi.”

In passato però proprio a causa della malattia Valeria confessa di aver vissuto un momento terribile, e di aver scoperto di cosa soffrisse precisamente solo dopo molto tempo come ha rivelato anche a Verissimo:

“Non sentivo piangere mio figlio di notte….”

Il momento peggiore ma anche quello che l’ha liberata dalla sofferenza è l’operazione subita:

“In passato sono stata operata d’urgenza: adesso ho delle protesi alle orecchie, ma sento bene.”

Poi scherza come è sua abitudine:

“Sono una donna bionica!”

La sua famiglia le è stata sempre vicina e Valeria è molto grata ai genitori per l’aiuto che le danno ancora oggi in modo con suo figlio cosicché lei possa dedicarsi al suo lavoro e conciliarlo con il suo essere mamma.

Tanti nuovi progetti per Valeria

Proprio sui suoi progetti lavorativi la Graci che attualmente è impegnata in Striscia la Notizia dove imita alla perfezione l’attivista ambientalista Greta Tundhberg.

Inoltre è opinionista nel programma di Rai1 “Io e Te di notte” insieme a Pieluigi Diaco e Sandra Milo che va in onda di sabato in seconda serata, dopo la fortunata esperienza nella versione pomeridiana estiva.

Riguardo il futuro Valeria confida al settimanale di ricercare prima di tutto la serenità in tutto:

“Il mio obiettivo è continuare a fare ciò che faccio sempre al meglio”

e per la sua vita dietro le telecamere specifica: