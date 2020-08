Valeria Fabrizi, morto il figlio Alberto per un infarto ‘Sono una donna forte’: il terribile dramma

La nota attrice italiana si confessa sul dramma che l’ha colpita nel corso dell’intervista a Io e Te, scopriamo cos’ha detto

Valeria Fabrizi torna a confessarsi sul figlio scomparso anni fa. Il dramma rivive negli studi di Io e Te, la trasmissione condotta da Pierluigi Diaco.

Quando il presentatore sfiora l’argomento, l’attrice si esprime confessando qualcosa che tocca l’anima di tutti. Scopriamo tutti i dettagli!

L’intervista straziante a Valeria Fabrizi

Nei giorni scorsi, Valeria Fabrizi è stata ospite a Io e Te e, nel corso dell’intervista, ha dato prova di grande forza quando ha sfiorato un argomento per lei molto delicato.

La donna ha vissuto un dolore immenso quando suo figlio Alberto è morto. L’attrice, però, ha lasciato intendere che sia inutile pensare ai dolori forti, alla morte di un figlio per cui ha sofferto per tanti anni.

L’attrice ritiene sia meglio fingere che non sia mai accaduto: è un modo per andare avanti e per voltare pagina con forza.

Il dramma di Valeria Fabrizi, la morte del figlio

Nel corso dell’intervista, la Fabrizi si è abbandonata alle lacrime, lacrime che le venivano seriamente dal cuore. Non ha pianto, però, parlando per pochi attimi di suo figlio Alberto.

Quello della scomparsa del figlio, infatti, è un dolore che l’attrice tiene chiuso dentro. Rivela siano in molte le persone a chiederle come faccia ad andare avanti una mamma che ha perso suo figlio.

Aveva solo tre mesi suo figlio, quando è morto per un arresto cardiaco. Per 16 anni Valeria Fabrizi non ha più lavorato, si è chiusa in quel dolore a cui si è aggiunta poi la morte di suo marito Tata Giacobetti.

Ora, però, grazie alla figlia Giorgia, alla Fabrizi sono tornati sia il sorriso che la voglia di recitare per il suo pubblico.